- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
83 (72.80%)
Убыточных трейдов:
31 (27.19%)
Лучший трейд:
24.10 USD
Худший трейд:
-25.86 USD
Общая прибыль:
222.49 USD (10 371 pips)
Общий убыток:
-292.70 USD (15 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (21.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
47.51%
Макс. загрузка депозита:
0.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
55 (48.25%)
Коротких трейдов:
59 (51.75%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-9.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-43.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.28 USD (4)
Прирост в месяц:
0.83%
Годовой прогноз:
10.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
87.34 USD
Максимальная:
102.34 USD (4.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.31% (102.34 USD)
По эквити:
2.79% (70.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-28
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|632
|GBPUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.10 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.59 USD
Макс. убыток в серии: -43.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM9-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
欢迎订阅
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
31
0%
114
72%
48%
0.76
-0.62
USD
USD
5%
1:400