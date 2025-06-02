СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ke186
Bujun Wang

Ke186

Bujun Wang
0 отзывов
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
ATFXGM9-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
114
Прибыльных трейдов:
83 (72.80%)
Убыточных трейдов:
31 (27.19%)
Лучший трейд:
24.10 USD
Худший трейд:
-25.86 USD
Общая прибыль:
222.49 USD (10 371 pips)
Общий убыток:
-292.70 USD (15 216 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (21.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
47.51%
Макс. загрузка депозита:
0.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
55 (48.25%)
Коротких трейдов:
59 (51.75%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.62 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-9.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-43.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.28 USD (4)
Прирост в месяц:
0.83%
Годовой прогноз:
10.08%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
87.34 USD
Максимальная:
102.34 USD (4.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.31% (102.34 USD)
По эквити:
2.79% (70.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 36
USDJPY 16
XAUUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 6
GBPUSD -28
USDJPY -17
XAUUSD -32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 632
GBPUSD -1.2K
USDJPY -1.1K
XAUUSD -3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.10 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.59 USD
Макс. убыток в серии: -43.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ATFXGM9-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XM.COM-Real 19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
Нет отзывов
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 05:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
