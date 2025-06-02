- 자본
- 축소
트레이드:
121
이익 거래:
90 (74.38%)
손실 거래:
31 (25.62%)
최고의 거래:
24.10 USD
최악의 거래:
-25.86 USD
총 수익:
235.26 USD (10 857 pips)
총 손실:
-292.70 USD (15 216 pips)
연속 최대 이익:
13 (28.19 USD)
연속 최대 이익:
28.50 USD (5)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
45.26%
최대 입금량:
0.92%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
58 (47.93%)
숏(주식차입매도):
63 (52.07%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-0.47 USD
평균 이익:
2.61 USD
평균 손실:
-9.44 USD
연속 최대 손실:
4 (-43.28 USD)
연속 최대 손실:
-43.28 USD (4)
월별 성장률:
1.09%
연간 예측:
13.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
87.34 USD
최대한의:
102.34 USD (4.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.31% (102.34 USD)
자본금별:
2.79% (70.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|56
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|19
|GBPUSD
|-28
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.10 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +28.19 USD
연속 최대 손실: -43.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ATFXGM9-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
