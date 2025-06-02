- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
83 (72.80%)
Negociações com perda:
31 (27.19%)
Melhor negociação:
24.10 USD
Pior negociação:
-25.86 USD
Lucro bruto:
222.49 USD (10 371 pips)
Perda bruta:
-292.70 USD (15 216 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (21.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
47.51%
Depósito máximo carregado:
0.92%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
55 (48.25%)
Negociações curtas:
59 (51.75%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.62 USD
Lucro médio:
2.68 USD
Perda média:
-9.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-43.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.28 USD (4)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
10.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
87.34 USD
Máximo:
102.34 USD (4.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.31% (102.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.79% (70.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-28
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|632
|GBPUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.10 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.59 USD
Máxima perda consecutiva: -43.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM9-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
欢迎订阅
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
31
0%
114
72%
48%
0.76
-0.62
USD
USD
5%
1:400