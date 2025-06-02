SinaisSeções
Bujun Wang

Ke186

Bujun Wang
0 comentários
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
ATFXGM9-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
114
Negociações com lucro:
83 (72.80%)
Negociações com perda:
31 (27.19%)
Melhor negociação:
24.10 USD
Pior negociação:
-25.86 USD
Lucro bruto:
222.49 USD (10 371 pips)
Perda bruta:
-292.70 USD (15 216 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (21.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
47.51%
Depósito máximo carregado:
0.92%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
55 (48.25%)
Negociações curtas:
59 (51.75%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.62 USD
Lucro médio:
2.68 USD
Perda média:
-9.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-43.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.28 USD (4)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
10.08%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
87.34 USD
Máximo:
102.34 USD (4.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.31% (102.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.79% (70.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 36
USDJPY 16
XAUUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 6
GBPUSD -28
USDJPY -17
XAUUSD -32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 632
GBPUSD -1.2K
USDJPY -1.1K
XAUUSD -3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.10 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.59 USD
Máxima perda consecutiva: -43.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ATFXGM9-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XM.COM-Real 19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 05:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ke186
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
1.5K
USD
31
0%
114
72%
48%
0.76
-0.62
USD
5%
1:400
