- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
114
利益トレード:
83 (72.80%)
損失トレード:
31 (27.19%)
ベストトレード:
24.10 USD
最悪のトレード:
-25.86 USD
総利益:
222.49 USD (10 371 pips)
総損失:
-292.70 USD (15 216 pips)
最大連続の勝ち:
10 (21.59 USD)
最大連続利益:
28.50 USD (5)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
47.51%
最大入金額:
0.92%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
55 (48.25%)
短いトレード:
59 (51.75%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-0.62 USD
平均利益:
2.68 USD
平均損失:
-9.44 USD
最大連続の負け:
4 (-43.28 USD)
最大連続損失:
-43.28 USD (4)
月間成長:
0.68%
年間予想:
10.08%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
87.34 USD
最大の:
102.34 USD (4.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.31% (102.34 USD)
エクイティによる:
2.79% (70.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-28
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|632
|GBPUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.10 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +21.59 USD
最大連続損失: -43.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ATFXGM9-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
欢迎订阅
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
31
0%
114
72%
48%
0.76
-0.62
USD
USD
5%
1:400