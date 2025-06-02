SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ke186
Bujun Wang

Ke186

Bujun Wang
0 Bewertungen
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
ATFXGM9-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
84 (73.04%)
Verlusttrades:
31 (26.96%)
Bester Trade:
24.10 USD
Schlechtester Trade:
-25.86 USD
Bruttoprofit:
225.15 USD (10 504 pips)
Bruttoverlust:
-292.70 USD (15 216 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (21.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
46.45%
Max deposit load:
0.92%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.66
Long-Positionen:
56 (48.70%)
Short-Positionen:
59 (51.30%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-43.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-0.76%
Jahresprognose:
-9.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
87.34 USD
Maximaler:
102.34 USD (4.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.31% (102.34 USD)
Kapital:
2.79% (70.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 50
GBPUSD 36
USDJPY 16
XAUUSD 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 9
GBPUSD -28
USDJPY -17
XAUUSD -32
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 765
GBPUSD -1.2K
USDJPY -1.1K
XAUUSD -3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.10 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -43.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ATFXGM9-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XM.COM-Real 19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
欢迎订阅
Keine Bewertungen
2025.10.27 06:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 07:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 05:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
