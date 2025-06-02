- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
115
Gewinntrades:
84 (73.04%)
Verlusttrades:
31 (26.96%)
Bester Trade:
24.10 USD
Schlechtester Trade:
-25.86 USD
Bruttoprofit:
225.15 USD (10 504 pips)
Bruttoverlust:
-292.70 USD (15 216 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (21.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
46.45%
Max deposit load:
0.92%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.66
Long-Positionen:
56 (48.70%)
Short-Positionen:
59 (51.30%)
Profit-Faktor:
0.77
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-43.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.28 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-0.76%
Jahresprognose:
-9.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
87.34 USD
Maximaler:
102.34 USD (4.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.31% (102.34 USD)
Kapital:
2.79% (70.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|50
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|-28
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|765
|GBPUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.10 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -43.28 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ATFXGM9-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
