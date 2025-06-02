- 成长
交易:
114
盈利交易:
83 (72.80%)
亏损交易:
31 (27.19%)
最好交易:
24.10 USD
最差交易:
-25.86 USD
毛利:
222.49 USD (10 371 pips)
毛利亏损:
-292.70 USD (15 216 pips)
最大连续赢利:
10 (21.59 USD)
最大连续盈利:
28.50 USD (5)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
47.51%
最大入金加载:
0.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.69
长期交易:
55 (48.25%)
短期交易:
59 (51.75%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-0.62 USD
平均利润:
2.68 USD
平均损失:
-9.44 USD
最大连续失误:
4 (-43.28 USD)
最大连续亏损:
-43.28 USD (4)
每月增长:
0.68%
年度预测:
10.08%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
87.34 USD
最大值:
102.34 USD (4.07%)
相对跌幅:
结余:
5.31% (102.34 USD)
净值:
2.79% (70.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-28
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|632
|GBPUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.10 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.59 USD
最大连续亏损: -43.28 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
31
0%
114
72%
48%
0.76
-0.62
USD
USD
5%
1:400