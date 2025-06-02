SegnaliSezioni
Bujun Wang

Ke186

Bujun Wang
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
ATFXGM9-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
74
Profit Trade:
55 (74.32%)
Loss Trade:
19 (25.68%)
Best Trade:
15.91 USD
Worst Trade:
-25.86 USD
Profitto lordo:
143.42 USD (6 243 pips)
Perdita lorda:
-196.11 USD (10 068 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
36.68%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
37 (50.00%)
Short Trade:
37 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-10.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.86 USD (1)
Crescita mensile:
-2.81%
Previsione annuale:
-34.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.69 USD
Massimale:
67.69 USD (2.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.05% (67.69 USD)
Per equità:
2.79% (70.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 30
GBPUSD 20
XAUUSD 13
USDJPY 11
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -2
GBPUSD -13
XAUUSD -32
USDJPY -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 88
GBPUSD -505
XAUUSD -3.2K
USDJPY -217
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.91 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.59 USD
Massima perdita consecutiva: -21.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 19
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 3
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
欢迎订阅
Non ci sono recensioni
2025.09.01 05:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 05:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.1% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 02:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 09:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 10:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 04:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.09 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 04:37
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 04:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 04:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
