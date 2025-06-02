- Crescita
Trade:
74
Profit Trade:
55 (74.32%)
Loss Trade:
19 (25.68%)
Best Trade:
15.91 USD
Worst Trade:
-25.86 USD
Profitto lordo:
143.42 USD (6 243 pips)
Perdita lorda:
-196.11 USD (10 068 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.59 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
36.68%
Massimo carico di deposito:
0.92%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
37 (50.00%)
Short Trade:
37 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-0.71 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-10.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-21.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.86 USD (1)
Crescita mensile:
-2.81%
Previsione annuale:
-34.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.69 USD
Massimale:
67.69 USD (2.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.05% (67.69 USD)
Per equità:
2.79% (70.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|20
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|-13
|XAUUSD
|-32
|USDJPY
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|88
|GBPUSD
|-505
|XAUUSD
|-3.2K
|USDJPY
|-217
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +15.91 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21.59 USD
Massima perdita consecutiva: -21.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
