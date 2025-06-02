- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
114
Transacciones Rentables:
83 (72.80%)
Transacciones Irrentables:
31 (27.19%)
Mejor transacción:
24.10 USD
Peor transacción:
-25.86 USD
Beneficio Bruto:
222.49 USD (10 371 pips)
Pérdidas Brutas:
-292.70 USD (15 216 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (21.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
47.51%
Carga máxima del depósito:
0.92%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
55 (48.25%)
Transacciones Cortas:
59 (51.75%)
Factor de Beneficio:
0.76
Beneficio Esperado:
-0.62 USD
Beneficio medio:
2.68 USD
Pérdidas medias:
-9.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-43.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.28 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
10.08%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
87.34 USD
Máxima:
102.34 USD (4.07%)
Reducción relativa:
De balance:
5.31% (102.34 USD)
De fondos:
2.79% (70.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|16
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-28
|USDJPY
|-17
|XAUUSD
|-32
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|632
|GBPUSD
|-1.2K
|USDJPY
|-1.1K
|XAUUSD
|-3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +24.10 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +21.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ATFXGM9-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XM.COM-Real 19
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
31
0%
114
72%
48%
0.76
-0.62
USD
USD
5%
1:400