Sinyaller / MetaTrader 5 / TT Pro USTEC
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro USTEC

Oasis Capital Markets Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 84%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
52 (64.19%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (35.80%)
En iyi işlem:
24.87 GBP
En kötü işlem:
-22.03 GBP
Brüt kâr:
456.33 GBP (618 527 pips)
Brüt zarar:
-287.59 GBP (386 829 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (74.76 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
74.76 GBP (7)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
74.06%
Maks. mevduat yükü:
4.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.63
Alış işlemleri:
81 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
2.08 GBP
Ortalama kâr:
8.78 GBP
Ortalama zarar:
-9.92 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-53.40 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-53.40 GBP (5)
Aylık büyüme:
14.38%
Yıllık tahmin:
174.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
64.13 GBP (17.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.90% (64.13 GBP)
Varlığa göre:
6.39% (17.43 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 218
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 232K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.87 GBP
En kötü işlem: -22 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +74.76 GBP
Maksimum ardışık zarar: -53.40 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
22.21 × 153
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
İnceleme yok
2025.08.11 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 17:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 20:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 19:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 19:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TT Pro USTEC
Ayda 999 USD
84%
0
0
USD
369
GBP
17
100%
81
64%
74%
1.58
2.08
GBP
18%
1:500
