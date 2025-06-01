- Croissance
Trades:
80
Bénéfice trades:
51 (63.75%)
Perte trades:
29 (36.25%)
Meilleure transaction:
24.87 GBP
Pire transaction:
-22.03 GBP
Bénéfice brut:
450.25 GBP (610 377 pips)
Perte brute:
-287.59 GBP (386 829 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (74.76 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
74.76 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
74.06%
Charge de dépôt maximale:
4.98%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.54
Longs trades:
80 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
2.03 GBP
Bénéfice moyen:
8.83 GBP
Perte moyenne:
-9.92 GBP
Pertes consécutives maximales:
5 (-53.40 GBP)
Perte consécutive maximale:
-53.40 GBP (5)
Croissance mensuelle:
13.61%
Prévision annuelle:
167.92%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
64.13 GBP (17.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.90% (64.13 GBP)
Par fonds propres:
6.39% (17.43 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USTEC
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USTEC
|210
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USTEC
|224K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|22.21 × 153
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.78 × 41
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
81%
0
0
USD
USD
363
GBP
GBP
17
100%
80
63%
74%
1.56
2.03
GBP
GBP
18%
1:500