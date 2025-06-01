- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
131
盈利交易:
81 (61.83%)
亏损交易:
50 (38.17%)
最好交易:
24.87 GBP
最差交易:
-24.01 GBP
毛利:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
毛利亏损:
-541.26 GBP (722 967 pips)
最大连续赢利:
7 (74.76 GBP)
最大连续盈利:
74.86 GBP (6)
夏普比率:
0.18
交易活动:
68.09%
最大入金加载:
4.98%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
19 小时
采收率:
3.45
长期交易:
131 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.41
预期回报:
1.69 GBP
平均利润:
9.41 GBP
平均损失:
-10.83 GBP
最大连续失误:
5 (-53.40 GBP)
最大连续亏损:
-60.93 GBP (3)
每月增长:
-5.47%
年度预测:
-66.34%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
64.13 GBP (17.90%)
相对跌幅:
结余:
17.90% (64.13 GBP)
净值:
6.39% (17.43 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|285
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|307K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.87 GBP
最差交易: -24 GBP
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +74.76 GBP
最大连续亏损: -53.40 GBP
