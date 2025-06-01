シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TT Pro USTEC
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro USTEC

Oasis Capital Markets Limited
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  4999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 110%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
132
利益トレード:
81 (61.36%)
損失トレード:
51 (38.64%)
ベストトレード:
24.87 GBP
最悪のトレード:
-24.01 GBP
総利益:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
総損失:
-542.44 GBP (724 557 pips)
最大連続の勝ち:
7 (74.76 GBP)
最大連続利益:
74.86 GBP (6)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
68.09%
最大入金額:
4.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
3.43
長いトレード:
132 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
1.67 GBP
平均利益:
9.41 GBP
平均損失:
-10.64 GBP
最大連続の負け:
5 (-53.40 GBP)
最大連続損失:
-60.93 GBP (3)
月間成長:
-0.54%
年間予想:
-6.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
64.13 GBP (17.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.90% (64.13 GBP)
エクイティによる:
6.39% (17.43 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC 284
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC 305K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.87 GBP
最悪のトレード: -24 GBP
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +74.76 GBP
最大連続損失: -53.40 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 17:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 20:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TT Pro USTEC
4999 USD/月
110%
0
0
USD
420
GBP
30
100%
132
61%
68%
1.40
1.67
GBP
18%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください