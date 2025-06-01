- 成長
トレード:
132
利益トレード:
81 (61.36%)
損失トレード:
51 (38.64%)
ベストトレード:
24.87 GBP
最悪のトレード:
-24.01 GBP
総利益:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
総損失:
-542.44 GBP (724 557 pips)
最大連続の勝ち:
7 (74.76 GBP)
最大連続利益:
74.86 GBP (6)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
68.09%
最大入金額:
4.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
3.43
長いトレード:
132 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
1.67 GBP
平均利益:
9.41 GBP
平均損失:
-10.64 GBP
最大連続の負け:
5 (-53.40 GBP)
最大連続損失:
-60.93 GBP (3)
月間成長:
-0.54%
年間予想:
-6.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
64.13 GBP (17.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.90% (64.13 GBP)
エクイティによる:
6.39% (17.43 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|284
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|305K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +24.87 GBP
最悪のトレード: -24 GBP
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +74.76 GBP
最大連続損失: -53.40 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
4999 USD/月
110%
0
0
USD
USD
420
GBP
GBP
30
100%
132
61%
68%
1.40
1.67
GBP
GBP
18%
1:500