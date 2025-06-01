- Wachstum
Trades insgesamt:
132
Gewinntrades:
81 (61.36%)
Verlusttrades:
51 (38.64%)
Bester Trade:
24.87 GBP
Schlechtester Trade:
-24.01 GBP
Bruttoprofit:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
Bruttoverlust:
-542.44 GBP (724 557 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (74.76 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.86 GBP (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
68.09%
Max deposit load:
4.98%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
3.43
Long-Positionen:
132 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
1.67 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.41 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.64 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-53.40 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.93 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
-0.54%
Jahresprognose:
-6.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
64.13 GBP (17.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.90% (64.13 GBP)
Kapital:
6.39% (17.43 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|284
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|305K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.87 GBP
Schlechtester Trade: -24 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.76 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.40 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
4999 USD pro Monat
110%
0
0
USD
USD
420
GBP
GBP
30
100%
132
61%
68%
1.40
1.67
GBP
GBP
18%
1:500