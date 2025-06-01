SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TT Pro USTEC
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro USTEC

Oasis Capital Markets Limited
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 4999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 110%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
132
Gewinntrades:
81 (61.36%)
Verlusttrades:
51 (38.64%)
Bester Trade:
24.87 GBP
Schlechtester Trade:
-24.01 GBP
Bruttoprofit:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
Bruttoverlust:
-542.44 GBP (724 557 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (74.76 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.86 GBP (6)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
68.09%
Max deposit load:
4.98%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
3.43
Long-Positionen:
132 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
1.67 GBP
Durchschnittlicher Profit:
9.41 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.64 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-53.40 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.93 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
-0.54%
Jahresprognose:
-6.57%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
64.13 GBP (17.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.90% (64.13 GBP)
Kapital:
6.39% (17.43 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC 284
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC 305K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.87 GBP
Schlechtester Trade: -24 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.76 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.40 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 17:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 20:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TT Pro USTEC
4999 USD pro Monat
110%
0
0
USD
420
GBP
30
100%
132
61%
68%
1.40
1.67
GBP
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.