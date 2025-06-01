- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
81 (61.36%)
Negociações com perda:
51 (38.64%)
Melhor negociação:
24.87 GBP
Pior negociação:
-24.01 GBP
Lucro bruto:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
Perda bruta:
-542.44 GBP (724 557 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (74.76 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
74.86 GBP (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
68.09%
Depósito máximo carregado:
4.98%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
3.43
Negociações longas:
132 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
1.67 GBP
Lucro médio:
9.41 GBP
Perda média:
-10.64 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-53.40 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-60.93 GBP (3)
Crescimento mensal:
-0.54%
Previsão anual:
-6.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
64.13 GBP (17.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.90% (64.13 GBP)
Pelo Capital Líquido:
6.39% (17.43 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|284
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|305K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.87 GBP
Pior negociação: -24 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +74.76 GBP
Máxima perda consecutiva: -53.40 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
4999 USD por mês
110%
0
0
USD
USD
420
GBP
GBP
30
100%
132
61%
68%
1.40
1.67
GBP
GBP
18%
1:500