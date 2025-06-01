SinaisSeções
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro USTEC

Oasis Capital Markets Limited
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 4999 USD por mês
crescimento desde 2025 110%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
132
Negociações com lucro:
81 (61.36%)
Negociações com perda:
51 (38.64%)
Melhor negociação:
24.87 GBP
Pior negociação:
-24.01 GBP
Lucro bruto:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
Perda bruta:
-542.44 GBP (724 557 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (74.76 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
74.86 GBP (6)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
68.09%
Depósito máximo carregado:
4.98%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
3.43
Negociações longas:
132 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
1.67 GBP
Lucro médio:
9.41 GBP
Perda média:
-10.64 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-53.40 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-60.93 GBP (3)
Crescimento mensal:
-0.54%
Previsão anual:
-6.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
64.13 GBP (17.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.90% (64.13 GBP)
Pelo Capital Líquido:
6.39% (17.43 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC 284
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC 305K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.87 GBP
Pior negociação: -24 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +74.76 GBP
Máxima perda consecutiva: -53.40 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
Sem comentários
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 17:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 20:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
