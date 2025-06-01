SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TT Pro USTEC
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro USTEC

Oasis Capital Markets Limited
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 84%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
52 (64.19%)
Loss Trade:
29 (35.80%)
Best Trade:
24.87 GBP
Worst Trade:
-22.03 GBP
Profitto lordo:
456.33 GBP (618 527 pips)
Perdita lorda:
-287.59 GBP (386 829 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (74.76 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
74.76 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
74.06%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
81 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
2.08 GBP
Profitto medio:
8.78 GBP
Perdita media:
-9.92 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-53.40 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-53.40 GBP (5)
Crescita mensile:
14.38%
Previsione annuale:
174.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
64.13 GBP (17.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.90% (64.13 GBP)
Per equità:
6.39% (17.43 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 218
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 232K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.87 GBP
Worst Trade: -22 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +74.76 GBP
Massima perdita consecutiva: -53.40 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
22.21 × 153
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.11 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 17:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 20:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 19:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 19:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TT Pro USTEC
999USD al mese
84%
0
0
USD
369
GBP
17
100%
81
64%
74%
1.58
2.08
GBP
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.