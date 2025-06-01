- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
81
Profit Trade:
52 (64.19%)
Loss Trade:
29 (35.80%)
Best Trade:
24.87 GBP
Worst Trade:
-22.03 GBP
Profitto lordo:
456.33 GBP (618 527 pips)
Perdita lorda:
-287.59 GBP (386 829 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (74.76 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
74.76 GBP (7)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
74.06%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
81 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
2.08 GBP
Profitto medio:
8.78 GBP
Perdita media:
-9.92 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-53.40 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-53.40 GBP (5)
Crescita mensile:
14.38%
Previsione annuale:
174.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
64.13 GBP (17.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.90% (64.13 GBP)
Per equità:
6.39% (17.43 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|218
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|232K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.87 GBP
Worst Trade: -22 GBP
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +74.76 GBP
Massima perdita consecutiva: -53.40 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|22.21 × 153
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.78 × 41
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
84%
0
0
USD
USD
369
GBP
GBP
17
100%
81
64%
74%
1.58
2.08
GBP
GBP
18%
1:500