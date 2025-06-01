- 자본
- 축소
트레이드:
137
이익 거래:
83 (60.58%)
손실 거래:
54 (39.42%)
최고의 거래:
24.87 GBP
최악의 거래:
-24.01 GBP
총 수익:
782.53 GBP (1 056 563 pips)
총 손실:
-583.08 GBP (779 335 pips)
연속 최대 이익:
7 (74.76 GBP)
연속 최대 이익:
74.86 GBP (6)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
68.09%
최대 입금량:
4.98%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
137 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
1.46 GBP
평균 이익:
9.43 GBP
평균 손실:
-10.80 GBP
연속 최대 손실:
5 (-53.40 GBP)
연속 최대 손실:
-60.93 GBP (3)
월별 성장률:
-11.85%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
88.21 GBP (18.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.86% (88.21 GBP)
자본금별:
6.39% (17.43 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|257
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|277K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.87 GBP
최악의 거래: -24 GBP
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +74.76 GBP
연속 최대 손실: -53.40 GBP
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 4999 USD
100%
0
0
USD
USD
400
GBP
GBP
32
100%
137
60%
68%
1.34
1.46
GBP
GBP
19%
1:500