СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TT Pro USTEC
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro USTEC

Oasis Capital Markets Limited
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 4999 USD в месяц
прирост с 2025 108%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
80 (61.53%)
Убыточных трейдов:
50 (38.46%)
Лучший трейд:
24.87 GBP
Худший трейд:
-24.01 GBP
Общая прибыль:
757.88 GBP (1 022 075 pips)
Общий убыток:
-541.26 GBP (722 967 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (74.76 GBP)
Макс. прибыль в серии:
74.86 GBP (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
68.09%
Макс. загрузка депозита:
4.98%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
130 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
1.67 GBP
Средняя прибыль:
9.47 GBP
Средний убыток:
-10.83 GBP
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.40 GBP)
Макс. убыток в серии:
-60.93 GBP (3)
Прирост в месяц:
-6.52%
Годовой прогноз:
-79.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
64.13 GBP (17.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.90% (64.13 GBP)
По эквити:
6.39% (17.43 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 279
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 299K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.87 GBP
Худший трейд: -24 GBP
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +74.76 GBP
Макс. убыток в серии: -53.40 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
Нет отзывов
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 17:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 20:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TT Pro USTEC
4999 USD в месяц
108%
0
0
USD
417
GBP
30
100%
130
61%
68%
1.40
1.67
GBP
18%
1:500
