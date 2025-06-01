- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
80 (61.53%)
Убыточных трейдов:
50 (38.46%)
Лучший трейд:
24.87 GBP
Худший трейд:
-24.01 GBP
Общая прибыль:
757.88 GBP (1 022 075 pips)
Общий убыток:
-541.26 GBP (722 967 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (74.76 GBP)
Макс. прибыль в серии:
74.86 GBP (6)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
68.09%
Макс. загрузка депозита:
4.98%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
3.38
Длинных трейдов:
130 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.40
Мат. ожидание:
1.67 GBP
Средняя прибыль:
9.47 GBP
Средний убыток:
-10.83 GBP
Макс. серия проигрышей:
5 (-53.40 GBP)
Макс. убыток в серии:
-60.93 GBP (3)
Прирост в месяц:
-6.52%
Годовой прогноз:
-79.06%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
64.13 GBP (17.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.90% (64.13 GBP)
По эквити:
6.39% (17.43 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|279
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|299K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.87 GBP
Худший трейд: -24 GBP
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +74.76 GBP
Макс. убыток в серии: -53.40 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
4999 USD в месяц
108%
0
0
USD
USD
417
GBP
GBP
30
100%
130
61%
68%
1.40
1.67
GBP
GBP
18%
1:500