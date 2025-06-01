Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 5 ICMarketsSC-MT5-4 28.16 × 49 ICMarketsSC-MT5-2 29.57 × 236