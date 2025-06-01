- Incremento
Total de Trades:
132
Transacciones Rentables:
81 (61.36%)
Transacciones Irrentables:
51 (38.64%)
Mejor transacción:
24.87 GBP
Peor transacción:
-24.01 GBP
Beneficio Bruto:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
Pérdidas Brutas:
-542.44 GBP (724 557 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (74.76 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
74.86 GBP (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
68.09%
Carga máxima del depósito:
4.98%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
3.43
Transacciones Largas:
132 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
1.67 GBP
Beneficio medio:
9.41 GBP
Pérdidas medias:
-10.64 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-53.40 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.93 GBP (3)
Crecimiento al mes:
-0.54%
Pronóstico anual:
-6.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
64.13 GBP (17.90%)
Reducción relativa:
De balance:
17.90% (64.13 GBP)
De fondos:
6.39% (17.43 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|284
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|305K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +24.87 GBP
Peor transacción: -24 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +74.76 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -53.40 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
No hay comentarios
