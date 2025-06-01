SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / TT Pro USTEC
Oasis Capital Markets Limited

TT Pro USTEC

Oasis Capital Markets Limited
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 4999 USD al mes
incremento desde 2025 110%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
132
Transacciones Rentables:
81 (61.36%)
Transacciones Irrentables:
51 (38.64%)
Mejor transacción:
24.87 GBP
Peor transacción:
-24.01 GBP
Beneficio Bruto:
762.55 GBP (1 029 575 pips)
Pérdidas Brutas:
-542.44 GBP (724 557 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (74.76 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
74.86 GBP (6)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
68.09%
Carga máxima del depósito:
4.98%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
3.43
Transacciones Largas:
132 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
1.41
Beneficio Esperado:
1.67 GBP
Beneficio medio:
9.41 GBP
Pérdidas medias:
-10.64 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-53.40 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.93 GBP (3)
Crecimiento al mes:
-0.54%
Pronóstico anual:
-6.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
64.13 GBP (17.90%)
Reducción relativa:
De balance:
17.90% (64.13 GBP)
De fondos:
6.39% (17.43 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTEC 132
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTEC 284
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTEC 305K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.87 GBP
Peor transacción: -24 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +74.76 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -53.40 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
No hay comentarios
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.28 00:34
No swaps are charged
2025.11.26 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 23:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 19:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.03 23:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 00:18
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.02 20:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 17:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.01 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 20:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.11 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 20:15
Share of trading days is too low
2025.06.02 20:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 19:19
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 19:19
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TT Pro USTEC
4999 USD al mes
110%
0
0
USD
420
GBP
30
100%
132
61%
68%
1.40
1.67
GBP
18%
1:500
Copiar

