Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 113%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
129 (50.58%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (49.41%)
En iyi işlem:
1 640.08 USD
En kötü işlem:
-827.45 USD
Brüt kâr:
19 310.69 USD (152 387 pips)
Brüt zarar:
-16 198.86 USD (126 724 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2 222.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 250.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
91.38%
Maks. mevduat yükü:
18.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
146 (57.25%)
Satış işlemleri:
109 (42.75%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
12.20 USD
Ortalama kâr:
149.70 USD
Ortalama zarar:
-128.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 082.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 082.57 USD (6)
Aylık büyüme:
-13.25%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 243.55 USD
Maksimum:
2 589.84 USD (31.07%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.64% (1 670.06 USD)
Varlığa göre:
7.94% (634.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAU 107
OIL 39
USDJPY/1 20
CHFJPY 16
GBPUSD/1 15
GBPAUD 13
USDCAD 9
EURJPY 8
GBPJPY 6
EURAUD 6
GBPCHF 4
AUDUSD/1 3
AUDNZD 2
AUDJPY 2
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURUSD/1 1
EURCAD 1
USDCHF/1 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAU 1.7K
OIL 3K
USDJPY/1 -1.5K
CHFJPY -325
GBPUSD/1 158
GBPAUD 46
USDCAD 523
EURJPY -98
GBPJPY 140
EURAUD -347
GBPCHF -43
AUDUSD/1 53
AUDNZD -60
AUDJPY 123
NZDUSD -23
EURGBP -70
EURUSD/1 -64
EURCAD 6
USDCHF/1 -154
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAU 22K
OIL 3.2K
USDJPY/1 -1.1K
CHFJPY -4K
GBPUSD/1 205
GBPAUD 1.4K
USDCAD 7.8K
EURJPY -1.2K
GBPJPY 2.2K
EURAUD -5.2K
GBPCHF -85
AUDUSD/1 68
AUDNZD -933
AUDJPY 1.9K
NZDUSD -214
EURGBP -500
EURUSD/1 -61
EURCAD 99
USDCHF/1 -120
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 640.08 USD
En kötü işlem: -827 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +2 222.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 082.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InterPanPasifik-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Hendytrades2
Ayda 50 USD
113%
0
0
USD
5.6K
USD
46
0%
255
50%
91%
1.19
12.20
USD
49%
1:100
