СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hendytrades2
Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 отзывов
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 -13%
InterPanPasifik-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
157 (47.72%)
Убыточных трейдов:
172 (52.28%)
Лучший трейд:
1 640.08 USD
Худший трейд:
-1 170.32 USD
Общая прибыль:
26 846.77 USD (218 910 pips)
Общий убыток:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2 222.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 554.21 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
95.40%
Макс. загрузка депозита:
22.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
191 (58.05%)
Коротких трейдов:
138 (41.95%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.77 USD
Средняя прибыль:
171.00 USD
Средний убыток:
-133.56 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 017.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 170.32 USD (1)
Прирост в месяц:
23.10%
Годовой прогноз:
280.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 243.55 USD
Максимальная:
3 951.61 USD (47.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.67% (3 947.08 USD)
По эквити:
9.31% (510.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAU 136
OIL 46
USDJPY/1 25
GBPUSD/1 22
CHFJPY 18
GBPAUD 14
GBPJPY 12
USDCAD 11
EURAUD 11
EURJPY 8
GBPCHF 6
AUDNZD 6
AUDUSD/1 4
AUDJPY 2
EURGBP 2
EURUSD/1 2
USDCHF/1 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAU 3.1K
OIL 2.6K
USDJPY/1 -1.5K
GBPUSD/1 432
CHFJPY -372
GBPAUD -49
GBPJPY -142
USDCAD 372
EURAUD -24
EURJPY -98
GBPCHF -207
AUDNZD -155
AUDUSD/1 -14
AUDJPY 123
EURGBP -149
EURUSD/1 14
USDCHF/1 48
NZDUSD -23
EURCAD 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAU 37K
OIL 2.8K
USDJPY/1 -1.1K
GBPUSD/1 544
CHFJPY -4.7K
GBPAUD -58
GBPJPY -1.4K
USDCAD 5.9K
EURAUD 626
EURJPY -1.2K
GBPCHF -1.4K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD/1 5
AUDJPY 1.9K
EURGBP -1.1K
EURUSD/1 22
USDCHF/1 45
NZDUSD -214
EURCAD 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 640.08 USD
Худший трейд: -1 170 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2 222.24 USD
Макс. убыток в серии: -1 017.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InterPanPasifik-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.27 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hendytrades2
50 USD в месяц
-13%
0
0
USD
6.4K
USD
58
0%
329
47%
95%
1.16
11.77
USD
50%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.