Всего трейдов:
329
Прибыльных трейдов:
157 (47.72%)
Убыточных трейдов:
172 (52.28%)
Лучший трейд:
1 640.08 USD
Худший трейд:
-1 170.32 USD
Общая прибыль:
26 846.77 USD (218 910 pips)
Общий убыток:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (2 222.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 554.21 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
95.40%
Макс. загрузка депозита:
22.48%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
191 (58.05%)
Коротких трейдов:
138 (41.95%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
11.77 USD
Средняя прибыль:
171.00 USD
Средний убыток:
-133.56 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-1 017.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 170.32 USD (1)
Прирост в месяц:
23.10%
Годовой прогноз:
280.30%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 243.55 USD
Максимальная:
3 951.61 USD (47.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.67% (3 947.08 USD)
По эквити:
9.31% (510.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAU
|136
|OIL
|46
|USDJPY/1
|25
|GBPUSD/1
|22
|CHFJPY
|18
|GBPAUD
|14
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|11
|EURAUD
|11
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|6
|AUDNZD
|6
|AUDUSD/1
|4
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD/1
|2
|USDCHF/1
|2
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAU
|3.1K
|OIL
|2.6K
|USDJPY/1
|-1.5K
|GBPUSD/1
|432
|CHFJPY
|-372
|GBPAUD
|-49
|GBPJPY
|-142
|USDCAD
|372
|EURAUD
|-24
|EURJPY
|-98
|GBPCHF
|-207
|AUDNZD
|-155
|AUDUSD/1
|-14
|AUDJPY
|123
|EURGBP
|-149
|EURUSD/1
|14
|USDCHF/1
|48
|NZDUSD
|-23
|EURCAD
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAU
|37K
|OIL
|2.8K
|USDJPY/1
|-1.1K
|GBPUSD/1
|544
|CHFJPY
|-4.7K
|GBPAUD
|-58
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCAD
|5.9K
|EURAUD
|626
|EURJPY
|-1.2K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDNZD
|-2.4K
|AUDUSD/1
|5
|AUDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-1.1K
|EURUSD/1
|22
|USDCHF/1
|45
|NZDUSD
|-214
|EURCAD
|99
