O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
Negociações:
329
Negociações com lucro:
157 (47.72%)
Negociações com perda:
172 (52.28%)
Melhor negociação:
1 640.08 USD
Pior negociação:
-1 170.32 USD
Lucro bruto:
26 846.77 USD (218 910 pips)
Perda bruta:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2 222.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 554.21 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
95.40%
Depósito máximo carregado:
22.48%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
191 (58.05%)
Negociações curtas:
138 (41.95%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
11.77 USD
Lucro médio:
171.00 USD
Perda média:
-133.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 017.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 170.32 USD (1)
Crescimento mensal:
23.10%
Previsão anual:
280.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 243.55 USD
Máximo:
3 951.61 USD (47.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.67% (3 947.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.31% (510.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAU
|136
|OIL
|46
|USDJPY/1
|25
|GBPUSD/1
|22
|CHFJPY
|18
|GBPAUD
|14
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|11
|EURAUD
|11
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|6
|AUDNZD
|6
|AUDUSD/1
|4
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD/1
|2
|USDCHF/1
|2
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAU
|3.1K
|OIL
|2.6K
|USDJPY/1
|-1.5K
|GBPUSD/1
|432
|CHFJPY
|-372
|GBPAUD
|-49
|GBPJPY
|-142
|USDCAD
|372
|EURAUD
|-24
|EURJPY
|-98
|GBPCHF
|-207
|AUDNZD
|-155
|AUDUSD/1
|-14
|AUDJPY
|123
|EURGBP
|-149
|EURUSD/1
|14
|USDCHF/1
|48
|NZDUSD
|-23
|EURCAD
|6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAU
|37K
|OIL
|2.8K
|USDJPY/1
|-1.1K
|GBPUSD/1
|544
|CHFJPY
|-4.7K
|GBPAUD
|-58
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCAD
|5.9K
|EURAUD
|626
|EURJPY
|-1.2K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDNZD
|-2.4K
|AUDUSD/1
|5
|AUDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-1.1K
|EURUSD/1
|22
|USDCHF/1
|45
|NZDUSD
|-214
|EURCAD
|99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 640.08 USD
Pior negociação: -1 170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 222.24 USD
Máxima perda consecutiva: -1 017.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InterPanPasifik-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-13%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
58
0%
329
47%
95%
1.16
11.77
USD
USD
50%
1:100