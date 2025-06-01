SinaisSeções
Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 comentários
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2024 -13%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
329
Negociações com lucro:
157 (47.72%)
Negociações com perda:
172 (52.28%)
Melhor negociação:
1 640.08 USD
Pior negociação:
-1 170.32 USD
Lucro bruto:
26 846.77 USD (218 910 pips)
Perda bruta:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (2 222.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 554.21 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
95.40%
Depósito máximo carregado:
22.48%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.98
Negociações longas:
191 (58.05%)
Negociações curtas:
138 (41.95%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
11.77 USD
Lucro médio:
171.00 USD
Perda média:
-133.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-1 017.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 170.32 USD (1)
Crescimento mensal:
23.10%
Previsão anual:
280.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 243.55 USD
Máximo:
3 951.61 USD (47.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.67% (3 947.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.31% (510.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAU 136
OIL 46
USDJPY/1 25
GBPUSD/1 22
CHFJPY 18
GBPAUD 14
GBPJPY 12
USDCAD 11
EURAUD 11
EURJPY 8
GBPCHF 6
AUDNZD 6
AUDUSD/1 4
AUDJPY 2
EURGBP 2
EURUSD/1 2
USDCHF/1 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAU 3.1K
OIL 2.6K
USDJPY/1 -1.5K
GBPUSD/1 432
CHFJPY -372
GBPAUD -49
GBPJPY -142
USDCAD 372
EURAUD -24
EURJPY -98
GBPCHF -207
AUDNZD -155
AUDUSD/1 -14
AUDJPY 123
EURGBP -149
EURUSD/1 14
USDCHF/1 48
NZDUSD -23
EURCAD 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAU 37K
OIL 2.8K
USDJPY/1 -1.1K
GBPUSD/1 544
CHFJPY -4.7K
GBPAUD -58
GBPJPY -1.4K
USDCAD 5.9K
EURAUD 626
EURJPY -1.2K
GBPCHF -1.4K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD/1 5
AUDJPY 1.9K
EURGBP -1.1K
EURUSD/1 22
USDCHF/1 45
NZDUSD -214
EURCAD 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 640.08 USD
Pior negociação: -1 170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +2 222.24 USD
Máxima perda consecutiva: -1 017.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InterPanPasifik-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.27 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Hendytrades2
50 USD por mês
-13%
0
0
USD
6.4K
USD
58
0%
329
47%
95%
1.16
11.77
USD
50%
1:100
