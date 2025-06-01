시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hendytrades2
Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 리뷰
59
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -19%
InterPanPasifik-Live
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
332
이익 거래:
158 (47.59%)
손실 거래:
174 (52.41%)
최고의 거래:
1 640.08 USD
최악의 거래:
-1 170.32 USD
총 수익:
26 847.32 USD (219 010 pips)
총 손실:
-23 406.54 USD (187 839 pips)
연속 최대 이익:
8 (2 222.24 USD)
연속 최대 이익:
2 554.21 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
95.40%
최대 입금량:
22.48%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
192 (57.83%)
숏(주식차입매도):
140 (42.17%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
10.36 USD
평균 이익:
169.92 USD
평균 손실:
-134.52 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 017.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 170.32 USD (1)
월별 성장률:
25.90%
연간 예측:
314.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 243.55 USD
최대한의:
3 951.61 USD (47.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.67% (3 947.08 USD)
자본금별:
9.31% (510.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAU 138
OIL 46
USDJPY/1 25
GBPUSD/1 22
CHFJPY 18
GBPAUD 14
GBPJPY 12
USDCAD 11
EURAUD 11
EURJPY 8
AUDNZD 7
GBPCHF 6
AUDUSD/1 4
AUDJPY 2
EURGBP 2
EURUSD/1 2
USDCHF/1 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAU 2.6K
OIL 2.6K
USDJPY/1 -1.5K
GBPUSD/1 432
CHFJPY -372
GBPAUD -49
GBPJPY -142
USDCAD 372
EURAUD -24
EURJPY -98
AUDNZD -156
GBPCHF -207
AUDUSD/1 -14
AUDJPY 123
EURGBP -149
EURUSD/1 14
USDCHF/1 48
NZDUSD -23
EURCAD 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAU 33K
OIL 2.8K
USDJPY/1 -1.1K
GBPUSD/1 544
CHFJPY -4.7K
GBPAUD -58
GBPJPY -1.4K
USDCAD 5.9K
EURAUD 626
EURJPY -1.2K
AUDNZD -2.3K
GBPCHF -1.4K
AUDUSD/1 5
AUDJPY 1.9K
EURGBP -1.1K
EURUSD/1 22
USDCHF/1 45
NZDUSD -214
EURCAD 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 640.08 USD
최악의 거래: -1 170 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 222.24 USD
연속 최대 손실: -1 017.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InterPanPasifik-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.27 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hendytrades2
월별 50 USD
-19%
0
0
USD
6K
USD
59
0%
332
47%
95%
1.14
10.36
USD
50%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.