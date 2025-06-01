- 성장
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다.
트레이드:
332
이익 거래:
158 (47.59%)
손실 거래:
174 (52.41%)
최고의 거래:
1 640.08 USD
최악의 거래:
-1 170.32 USD
총 수익:
26 847.32 USD (219 010 pips)
총 손실:
-23 406.54 USD (187 839 pips)
연속 최대 이익:
8 (2 222.24 USD)
연속 최대 이익:
2 554.21 USD (2)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
95.40%
최대 입금량:
22.48%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
192 (57.83%)
숏(주식차입매도):
140 (42.17%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
10.36 USD
평균 이익:
169.92 USD
평균 손실:
-134.52 USD
연속 최대 손실:
8 (-1 017.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 170.32 USD (1)
월별 성장률:
25.90%
연간 예측:
314.19%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 243.55 USD
최대한의:
3 951.61 USD (47.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.67% (3 947.08 USD)
자본금별:
9.31% (510.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAU
|138
|OIL
|46
|USDJPY/1
|25
|GBPUSD/1
|22
|CHFJPY
|18
|GBPAUD
|14
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|11
|EURAUD
|11
|EURJPY
|8
|AUDNZD
|7
|GBPCHF
|6
|AUDUSD/1
|4
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD/1
|2
|USDCHF/1
|2
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAU
|2.6K
|OIL
|2.6K
|USDJPY/1
|-1.5K
|GBPUSD/1
|432
|CHFJPY
|-372
|GBPAUD
|-49
|GBPJPY
|-142
|USDCAD
|372
|EURAUD
|-24
|EURJPY
|-98
|AUDNZD
|-156
|GBPCHF
|-207
|AUDUSD/1
|-14
|AUDJPY
|123
|EURGBP
|-149
|EURUSD/1
|14
|USDCHF/1
|48
|NZDUSD
|-23
|EURCAD
|6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAU
|33K
|OIL
|2.8K
|USDJPY/1
|-1.1K
|GBPUSD/1
|544
|CHFJPY
|-4.7K
|GBPAUD
|-58
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCAD
|5.9K
|EURAUD
|626
|EURJPY
|-1.2K
|AUDNZD
|-2.3K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDUSD/1
|5
|AUDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-1.1K
|EURUSD/1
|22
|USDCHF/1
|45
|NZDUSD
|-214
|EURCAD
|99
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 640.08 USD
최악의 거래: -1 170 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2 222.24 USD
연속 최대 손실: -1 017.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InterPanPasifik-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
