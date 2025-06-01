- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
329
盈利交易:
157 (47.72%)
亏损交易:
172 (52.28%)
最好交易:
1 640.08 USD
最差交易:
-1 170.32 USD
毛利:
26 846.77 USD (218 910 pips)
毛利亏损:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
最大连续赢利:
8 (2 222.24 USD)
最大连续盈利:
2 554.21 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
95.40%
最大入金加载:
22.48%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.98
长期交易:
191 (58.05%)
短期交易:
138 (41.95%)
利润因子:
1.17
预期回报:
11.77 USD
平均利润:
171.00 USD
平均损失:
-133.56 USD
最大连续失误:
8 (-1 017.56 USD)
最大连续亏损:
-1 170.32 USD (1)
每月增长:
23.10%
年度预测:
280.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 243.55 USD
最大值:
3 951.61 USD (47.40%)
相对跌幅:
结余:
49.67% (3 947.08 USD)
净值:
9.31% (510.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAU
|136
|OIL
|46
|USDJPY/1
|25
|GBPUSD/1
|22
|CHFJPY
|18
|GBPAUD
|14
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|11
|EURAUD
|11
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|6
|AUDNZD
|6
|AUDUSD/1
|4
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD/1
|2
|USDCHF/1
|2
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAU
|3.1K
|OIL
|2.6K
|USDJPY/1
|-1.5K
|GBPUSD/1
|432
|CHFJPY
|-372
|GBPAUD
|-49
|GBPJPY
|-142
|USDCAD
|372
|EURAUD
|-24
|EURJPY
|-98
|GBPCHF
|-207
|AUDNZD
|-155
|AUDUSD/1
|-14
|AUDJPY
|123
|EURGBP
|-149
|EURUSD/1
|14
|USDCHF/1
|48
|NZDUSD
|-23
|EURCAD
|6
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAU
|37K
|OIL
|2.8K
|USDJPY/1
|-1.1K
|GBPUSD/1
|544
|CHFJPY
|-4.7K
|GBPAUD
|-58
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCAD
|5.9K
|EURAUD
|626
|EURJPY
|-1.2K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDNZD
|-2.4K
|AUDUSD/1
|5
|AUDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-1.1K
|EURUSD/1
|22
|USDCHF/1
|45
|NZDUSD
|-214
|EURCAD
|99
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 640.08 USD
最差交易: -1 170 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 222.24 USD
最大连续亏损: -1 017.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InterPanPasifik-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-13%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
58
0%
329
47%
95%
1.16
11.77
USD
USD
50%
1:100