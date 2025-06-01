信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hendytrades2
Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0条评论
58
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 -13%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
329
盈利交易:
157 (47.72%)
亏损交易:
172 (52.28%)
最好交易:
1 640.08 USD
最差交易:
-1 170.32 USD
毛利:
26 846.77 USD (218 910 pips)
毛利亏损:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
最大连续赢利:
8 (2 222.24 USD)
最大连续盈利:
2 554.21 USD (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
95.40%
最大入金加载:
22.48%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.98
长期交易:
191 (58.05%)
短期交易:
138 (41.95%)
利润因子:
1.17
预期回报:
11.77 USD
平均利润:
171.00 USD
平均损失:
-133.56 USD
最大连续失误:
8 (-1 017.56 USD)
最大连续亏损:
-1 170.32 USD (1)
每月增长:
23.10%
年度预测:
280.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 243.55 USD
最大值:
3 951.61 USD (47.40%)
相对跌幅:
结余:
49.67% (3 947.08 USD)
净值:
9.31% (510.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAU 136
OIL 46
USDJPY/1 25
GBPUSD/1 22
CHFJPY 18
GBPAUD 14
GBPJPY 12
USDCAD 11
EURAUD 11
EURJPY 8
GBPCHF 6
AUDNZD 6
AUDUSD/1 4
AUDJPY 2
EURGBP 2
EURUSD/1 2
USDCHF/1 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAU 3.1K
OIL 2.6K
USDJPY/1 -1.5K
GBPUSD/1 432
CHFJPY -372
GBPAUD -49
GBPJPY -142
USDCAD 372
EURAUD -24
EURJPY -98
GBPCHF -207
AUDNZD -155
AUDUSD/1 -14
AUDJPY 123
EURGBP -149
EURUSD/1 14
USDCHF/1 48
NZDUSD -23
EURCAD 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAU 37K
OIL 2.8K
USDJPY/1 -1.1K
GBPUSD/1 544
CHFJPY -4.7K
GBPAUD -58
GBPJPY -1.4K
USDCAD 5.9K
EURAUD 626
EURJPY -1.2K
GBPCHF -1.4K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD/1 5
AUDJPY 1.9K
EURGBP -1.1K
EURUSD/1 22
USDCHF/1 45
NZDUSD -214
EURCAD 99
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 640.08 USD
最差交易: -1 170 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2 222.24 USD
最大连续亏损: -1 017.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InterPanPasifik-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hendytrades2
每月50 USD
-13%
0
0
USD
6.4K
USD
58
0%
329
47%
95%
1.16
11.77
USD
50%
1:100
