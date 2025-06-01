SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hendytrades2
Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 comentarios
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2024 -13%
InterPanPasifik-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
329
Transacciones Rentables:
157 (47.72%)
Transacciones Irrentables:
172 (52.28%)
Mejor transacción:
1 640.08 USD
Peor transacción:
-1 170.32 USD
Beneficio Bruto:
26 846.77 USD (218 910 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (2 222.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 554.21 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
95.40%
Carga máxima del depósito:
22.48%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.98
Transacciones Largas:
191 (58.05%)
Transacciones Cortas:
138 (41.95%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
11.77 USD
Beneficio medio:
171.00 USD
Pérdidas medias:
-133.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-1 017.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 170.32 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.10%
Pronóstico anual:
280.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 243.55 USD
Máxima:
3 951.61 USD (47.40%)
Reducción relativa:
De balance:
49.67% (3 947.08 USD)
De fondos:
9.31% (510.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAU 136
OIL 46
USDJPY/1 25
GBPUSD/1 22
CHFJPY 18
GBPAUD 14
GBPJPY 12
USDCAD 11
EURAUD 11
EURJPY 8
GBPCHF 6
AUDNZD 6
AUDUSD/1 4
AUDJPY 2
EURGBP 2
EURUSD/1 2
USDCHF/1 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAU 3.1K
OIL 2.6K
USDJPY/1 -1.5K
GBPUSD/1 432
CHFJPY -372
GBPAUD -49
GBPJPY -142
USDCAD 372
EURAUD -24
EURJPY -98
GBPCHF -207
AUDNZD -155
AUDUSD/1 -14
AUDJPY 123
EURGBP -149
EURUSD/1 14
USDCHF/1 48
NZDUSD -23
EURCAD 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAU 37K
OIL 2.8K
USDJPY/1 -1.1K
GBPUSD/1 544
CHFJPY -4.7K
GBPAUD -58
GBPJPY -1.4K
USDCAD 5.9K
EURAUD 626
EURJPY -1.2K
GBPCHF -1.4K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD/1 5
AUDJPY 1.9K
EURGBP -1.1K
EURUSD/1 22
USDCHF/1 45
NZDUSD -214
EURCAD 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 640.08 USD
Peor transacción: -1 170 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 222.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 017.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InterPanPasifik-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.27 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hendytrades2
50 USD al mes
-13%
0
0
USD
6.4K
USD
58
0%
329
47%
95%
1.16
11.77
USD
50%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.