シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hendytrades2
Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
レビュー0件
58週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -13%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
329
利益トレード:
157 (47.72%)
損失トレード:
172 (52.28%)
ベストトレード:
1 640.08 USD
最悪のトレード:
-1 170.32 USD
総利益:
26 846.77 USD (218 910 pips)
総損失:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2 222.24 USD)
最大連続利益:
2 554.21 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
95.40%
最大入金額:
22.48%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
191 (58.05%)
短いトレード:
138 (41.95%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
11.77 USD
平均利益:
171.00 USD
平均損失:
-133.56 USD
最大連続の負け:
8 (-1 017.56 USD)
最大連続損失:
-1 170.32 USD (1)
月間成長:
23.10%
年間予想:
280.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 243.55 USD
最大の:
3 951.61 USD (47.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.67% (3 947.08 USD)
エクイティによる:
9.31% (510.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAU 136
OIL 46
USDJPY/1 25
GBPUSD/1 22
CHFJPY 18
GBPAUD 14
GBPJPY 12
USDCAD 11
EURAUD 11
EURJPY 8
GBPCHF 6
AUDNZD 6
AUDUSD/1 4
AUDJPY 2
EURGBP 2
EURUSD/1 2
USDCHF/1 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAU 3.1K
OIL 2.6K
USDJPY/1 -1.5K
GBPUSD/1 432
CHFJPY -372
GBPAUD -49
GBPJPY -142
USDCAD 372
EURAUD -24
EURJPY -98
GBPCHF -207
AUDNZD -155
AUDUSD/1 -14
AUDJPY 123
EURGBP -149
EURUSD/1 14
USDCHF/1 48
NZDUSD -23
EURCAD 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAU 37K
OIL 2.8K
USDJPY/1 -1.1K
GBPUSD/1 544
CHFJPY -4.7K
GBPAUD -58
GBPJPY -1.4K
USDCAD 5.9K
EURAUD 626
EURJPY -1.2K
GBPCHF -1.4K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD/1 5
AUDJPY 1.9K
EURGBP -1.1K
EURUSD/1 22
USDCHF/1 45
NZDUSD -214
EURCAD 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 640.08 USD
最悪のトレード: -1 170 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 222.24 USD
最大連続損失: -1 017.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InterPanPasifik-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.27 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
