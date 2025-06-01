- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
329
利益トレード:
157 (47.72%)
損失トレード:
172 (52.28%)
ベストトレード:
1 640.08 USD
最悪のトレード:
-1 170.32 USD
総利益:
26 846.77 USD (218 910 pips)
総損失:
-22 973.00 USD (183 565 pips)
最大連続の勝ち:
8 (2 222.24 USD)
最大連続利益:
2 554.21 USD (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
95.40%
最大入金額:
22.48%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
191 (58.05%)
短いトレード:
138 (41.95%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
11.77 USD
平均利益:
171.00 USD
平均損失:
-133.56 USD
最大連続の負け:
8 (-1 017.56 USD)
最大連続損失:
-1 170.32 USD (1)
月間成長:
23.10%
年間予想:
280.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 243.55 USD
最大の:
3 951.61 USD (47.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.67% (3 947.08 USD)
エクイティによる:
9.31% (510.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAU
|136
|OIL
|46
|USDJPY/1
|25
|GBPUSD/1
|22
|CHFJPY
|18
|GBPAUD
|14
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|11
|EURAUD
|11
|EURJPY
|8
|GBPCHF
|6
|AUDNZD
|6
|AUDUSD/1
|4
|AUDJPY
|2
|EURGBP
|2
|EURUSD/1
|2
|USDCHF/1
|2
|NZDUSD
|1
|EURCAD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAU
|3.1K
|OIL
|2.6K
|USDJPY/1
|-1.5K
|GBPUSD/1
|432
|CHFJPY
|-372
|GBPAUD
|-49
|GBPJPY
|-142
|USDCAD
|372
|EURAUD
|-24
|EURJPY
|-98
|GBPCHF
|-207
|AUDNZD
|-155
|AUDUSD/1
|-14
|AUDJPY
|123
|EURGBP
|-149
|EURUSD/1
|14
|USDCHF/1
|48
|NZDUSD
|-23
|EURCAD
|6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAU
|37K
|OIL
|2.8K
|USDJPY/1
|-1.1K
|GBPUSD/1
|544
|CHFJPY
|-4.7K
|GBPAUD
|-58
|GBPJPY
|-1.4K
|USDCAD
|5.9K
|EURAUD
|626
|EURJPY
|-1.2K
|GBPCHF
|-1.4K
|AUDNZD
|-2.4K
|AUDUSD/1
|5
|AUDJPY
|1.9K
|EURGBP
|-1.1K
|EURUSD/1
|22
|USDCHF/1
|45
|NZDUSD
|-214
|EURCAD
|99
ベストトレード: +1 640.08 USD
最悪のトレード: -1 170 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2 222.24 USD
最大連続損失: -1 017.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InterPanPasifik-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
