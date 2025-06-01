SegnaliSezioni
Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 113%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
129 (50.58%)
Loss Trade:
126 (49.41%)
Best Trade:
1 640.08 USD
Worst Trade:
-827.45 USD
Profitto lordo:
19 310.69 USD (152 387 pips)
Perdita lorda:
-16 198.86 USD (126 724 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 222.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 250.13 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
91.38%
Massimo carico di deposito:
18.43%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
146 (57.25%)
Short Trade:
109 (42.75%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
12.20 USD
Profitto medio:
149.70 USD
Perdita media:
-128.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 082.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 082.57 USD (6)
Crescita mensile:
-13.25%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 243.55 USD
Massimale:
2 589.84 USD (31.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.64% (1 670.06 USD)
Per equità:
7.94% (634.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAU 107
OIL 39
USDJPY/1 20
CHFJPY 16
GBPUSD/1 15
GBPAUD 13
USDCAD 9
EURJPY 8
GBPJPY 6
EURAUD 6
GBPCHF 4
AUDUSD/1 3
AUDNZD 2
AUDJPY 2
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURUSD/1 1
EURCAD 1
USDCHF/1 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAU 1.7K
OIL 3K
USDJPY/1 -1.5K
CHFJPY -325
GBPUSD/1 158
GBPAUD 46
USDCAD 523
EURJPY -98
GBPJPY 140
EURAUD -347
GBPCHF -43
AUDUSD/1 53
AUDNZD -60
AUDJPY 123
NZDUSD -23
EURGBP -70
EURUSD/1 -64
EURCAD 6
USDCHF/1 -154
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAU 22K
OIL 3.2K
USDJPY/1 -1.1K
CHFJPY -4K
GBPUSD/1 205
GBPAUD 1.4K
USDCAD 7.8K
EURJPY -1.2K
GBPJPY 2.2K
EURAUD -5.2K
GBPCHF -85
AUDUSD/1 68
AUDNZD -933
AUDJPY 1.9K
NZDUSD -214
EURGBP -500
EURUSD/1 -61
EURCAD 99
USDCHF/1 -120
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 640.08 USD
Worst Trade: -827 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +2 222.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1 082.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterPanPasifik-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hendytrades2
50USD al mese
113%
0
0
USD
5.6K
USD
46
0%
255
50%
91%
1.19
12.20
USD
49%
1:100
Copia

