Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 101%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
254
Bénéfice trades:
128 (50.39%)
Perte trades:
126 (49.61%)
Meilleure transaction:
1 640.08 USD
Pire transaction:
-827.45 USD
Bénéfice brut:
18 992.89 USD (152 066 pips)
Perte brute:
-16 197.35 USD (126 724 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (2 222.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 250.13 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
91.38%
Charge de dépôt maximale:
18.43%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
145 (57.09%)
Courts trades:
109 (42.91%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
11.01 USD
Bénéfice moyen:
148.38 USD
Perte moyenne:
-128.55 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 082.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 082.57 USD (6)
Croissance mensuelle:
-18.12%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 243.55 USD
Maximal:
2 589.84 USD (31.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.64% (1 670.06 USD)
Par fonds propres:
7.94% (634.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAU 107
OIL 38
USDJPY/1 20
CHFJPY 16
GBPUSD/1 15
GBPAUD 13
USDCAD 9
EURJPY 8
GBPJPY 6
EURAUD 6
GBPCHF 4
AUDUSD/1 3
AUDNZD 2
AUDJPY 2
NZDUSD 1
EURGBP 1
EURUSD/1 1
EURCAD 1
USDCHF/1 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAU 1.7K
OIL 2.7K
USDJPY/1 -1.5K
CHFJPY -325
GBPUSD/1 158
GBPAUD 46
USDCAD 523
EURJPY -98
GBPJPY 140
EURAUD -347
GBPCHF -43
AUDUSD/1 53
AUDNZD -60
AUDJPY 123
NZDUSD -23
EURGBP -70
EURUSD/1 -64
EURCAD 6
USDCHF/1 -154
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAU 22K
OIL 2.9K
USDJPY/1 -1.1K
CHFJPY -4K
GBPUSD/1 205
GBPAUD 1.4K
USDCAD 7.8K
EURJPY -1.2K
GBPJPY 2.2K
EURAUD -5.2K
GBPCHF -85
AUDUSD/1 68
AUDNZD -933
AUDJPY 1.9K
NZDUSD -214
EURGBP -500
EURUSD/1 -61
EURCAD 99
USDCHF/1 -120
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 640.08 USD
Pire transaction: -827 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 222.24 USD
Perte consécutive maximale: -1 082.57 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InterPanPasifik-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Hendytrades2
50 USD par mois
101%
0
0
USD
5.3K
USD
46
0%
254
50%
91%
1.17
11.01
USD
49%
1:100
