Hendy Halim S Kom

Hendytrades2

Hendy Halim S Kom
0 Bewertungen
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -17%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
330
Gewinntrades:
157 (47.57%)
Verlusttrades:
173 (52.42%)
Bester Trade:
1 640.08 USD
Schlechtester Trade:
-1 170.32 USD
Bruttoprofit:
26 846.77 USD (218 910 pips)
Bruttoverlust:
-23 296.01 USD (186 779 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (2 222.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 554.21 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
95.40%
Max deposit load:
22.48%
Letzter Trade:
23 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.90
Long-Positionen:
192 (58.18%)
Short-Positionen:
138 (41.82%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
10.76 USD
Durchschnittlicher Profit:
171.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-134.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-1 017.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 170.32 USD (1)
Wachstum pro Monat :
25.59%
Jahresprognose:
310.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 243.55 USD
Maximaler:
3 951.61 USD (47.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.67% (3 947.08 USD)
Kapital:
9.31% (510.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAU 137
OIL 46
USDJPY/1 25
GBPUSD/1 22
CHFJPY 18
GBPAUD 14
GBPJPY 12
USDCAD 11
EURAUD 11
EURJPY 8
GBPCHF 6
AUDNZD 6
AUDUSD/1 4
AUDJPY 2
EURGBP 2
EURUSD/1 2
USDCHF/1 2
NZDUSD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAU 2.8K
OIL 2.6K
USDJPY/1 -1.5K
GBPUSD/1 432
CHFJPY -372
GBPAUD -49
GBPJPY -142
USDCAD 372
EURAUD -24
EURJPY -98
GBPCHF -207
AUDNZD -155
AUDUSD/1 -14
AUDJPY 123
EURGBP -149
EURUSD/1 14
USDCHF/1 48
NZDUSD -23
EURCAD 6
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAU 34K
OIL 2.8K
USDJPY/1 -1.1K
GBPUSD/1 544
CHFJPY -4.7K
GBPAUD -58
GBPJPY -1.4K
USDCAD 5.9K
EURAUD 626
EURJPY -1.2K
GBPCHF -1.4K
AUDNZD -2.4K
AUDUSD/1 5
AUDJPY 1.9K
EURGBP -1.1K
EURUSD/1 22
USDCHF/1 45
NZDUSD -214
EURCAD 99
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 640.08 USD
Schlechtester Trade: -1 170 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 222.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 017.56 USD

2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 12:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.10.27 17:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.09.29 05:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.22 16:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 17:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
