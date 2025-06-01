SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Hendytrades
Hendy Halim S Kom

Hendytrades

Hendy Halim S Kom
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -54%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
998
Kârla kapanan işlemler:
511 (51.20%)
Zararla kapanan işlemler:
487 (48.80%)
En iyi işlem:
1 642.08 USD
En kötü işlem:
-444.00 USD
Brüt kâr:
45 471.24 USD (311 582 pips)
Brüt zarar:
-45 117.15 USD (303 233 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 226.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 226.04 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
92.98%
Maks. mevduat yükü:
41.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
593 (59.42%)
Satış işlemleri:
405 (40.58%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
88.98 USD
Ortalama zarar:
-92.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 508.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 508.41 USD (9)
Aylık büyüme:
-15.05%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 070.77 USD
Maksimum:
4 387.71 USD (73.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.03% (3 216.04 USD)
Varlığa göre:
5.01% (519.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAU 428
OIL 308
GBPJPY 54
GBPUSD/1 53
CHFJPY 29
USDJPY/1 28
GBPAUD 26
EURJPY 15
USDCAD 14
EURAUD 13
GBPCHF 8
AUDUSD/1 6
AUDNZD 4
AUDJPY 4
EURGBP 2
EURUSD/1 2
EURCAD 2
USDCHF/1 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAU -2.1K
OIL 3.2K
GBPJPY 600
GBPUSD/1 -48
CHFJPY -431
USDJPY/1 -946
GBPAUD 221
EURJPY -145
USDCAD 892
EURAUD -500
GBPCHF -83
AUDUSD/1 111
AUDNZD -119
AUDJPY 329
EURGBP -140
EURUSD/1 -127
EURCAD 12
USDCHF/1 -309
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAU -12K
OIL 4.7K
GBPJPY 10K
GBPUSD/1 76
CHFJPY -4.8K
USDJPY/1 -1.3K
GBPAUD 4.8K
EURJPY -1.7K
USDCAD 13K
EURAUD -7.3K
GBPCHF -140
AUDUSD/1 142
AUDNZD -1.9K
AUDJPY 5K
EURGBP -1K
EURUSD/1 -122
EURCAD 198
USDCHF/1 -240
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 642.08 USD
En kötü işlem: -444 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +3 226.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 508.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InterPanPasifik-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 11:03
A large drawdown may occur on the account again
