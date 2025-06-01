SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Hendytrades
Hendy Halim S Kom

Hendytrades

Hendy Halim S Kom
0 avis
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 -57%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
996
Bénéfice trades:
509 (51.10%)
Perte trades:
487 (48.90%)
Meilleure transaction:
1 642.08 USD
Pire transaction:
-444.00 USD
Bénéfice brut:
44 834.64 USD (310 939 pips)
Perte brute:
-45 114.13 USD (303 233 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (3 226.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 226.04 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
92.98%
Charge de dépôt maximale:
41.68%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
591 (59.34%)
Courts trades:
405 (40.66%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.28 USD
Bénéfice moyen:
88.08 USD
Perte moyenne:
-92.64 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 508.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 508.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
-21.24%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
50%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 070.77 USD
Maximal:
4 387.71 USD (73.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.03% (3 216.04 USD)
Par fonds propres:
5.01% (519.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAU 428
OIL 306
GBPJPY 54
GBPUSD/1 53
CHFJPY 29
USDJPY/1 28
GBPAUD 26
EURJPY 15
USDCAD 14
EURAUD 13
GBPCHF 8
AUDUSD/1 6
AUDNZD 4
AUDJPY 4
EURGBP 2
EURUSD/1 2
EURCAD 2
USDCHF/1 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAU -2.1K
OIL 2.6K
GBPJPY 600
GBPUSD/1 -48
CHFJPY -431
USDJPY/1 -946
GBPAUD 221
EURJPY -145
USDCAD 892
EURAUD -500
GBPCHF -83
AUDUSD/1 111
AUDNZD -119
AUDJPY 329
EURGBP -140
EURUSD/1 -127
EURCAD 12
USDCHF/1 -309
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAU -12K
OIL 4.1K
GBPJPY 10K
GBPUSD/1 76
CHFJPY -4.8K
USDJPY/1 -1.3K
GBPAUD 4.8K
EURJPY -1.7K
USDCAD 13K
EURAUD -7.3K
GBPCHF -140
AUDUSD/1 142
AUDNZD -1.9K
AUDJPY 5K
EURGBP -1K
EURUSD/1 -122
EURCAD 198
USDCHF/1 -240
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 642.08 USD
Pire transaction: -444 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +3 226.04 USD
Perte consécutive maximale: -1 508.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "InterPanPasifik-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 11:03
A large drawdown may occur on the account again
