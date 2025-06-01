SinyallerBölümler
Hendy Halim S Kom

Hendytrades3

Hendy Halim S Kom
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
21 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (40.00%)
En iyi işlem:
288.58 USD
En kötü işlem:
-76.43 USD
Brüt kâr:
649.02 USD (56 664 pips)
Brüt zarar:
-666.00 USD (135 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (82.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
439.88 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
97.24%
Maks. mevduat yükü:
5.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
19 (54.29%)
Satış işlemleri:
16 (45.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
30.91 USD
Ortalama zarar:
-47.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-281.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.99 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.11 USD
Maksimum:
535.99 USD (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.46% (535.99 USD)
Varlığa göre:
2.50% (125.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
CHFJPY 5
GBPUSD 3
US30 3
USOIL 3
ETHUSD 2
EURCAD 1
USDJPY 1
USDCHF 1
XAGUSD 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -258
CHFJPY -126
GBPUSD 102
US30 307
USOIL 30
ETHUSD -21
EURCAD 7
USDJPY 2
USDCHF -76
XAGUSD 14
CADCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -84K
CHFJPY -2.2K
GBPUSD 1.4K
US30 7.5K
USOIL 2.7K
ETHUSD -3.5K
EURCAD 100
USDJPY 62
USDCHF -1.2K
XAGUSD 136
CADCHF 25
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +288.58 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +82.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 7
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 2
mForex-REAL
0.00 × 4
AM-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 2
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 46
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
360Capital-Real
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 9
428 daha fazla...
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.