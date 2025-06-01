- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
21 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (40.00%)
En iyi işlem:
288.58 USD
En kötü işlem:
-76.43 USD
Brüt kâr:
649.02 USD (56 664 pips)
Brüt zarar:
-666.00 USD (135 882 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (82.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
439.88 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
97.24%
Maks. mevduat yükü:
5.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.03
Alış işlemleri:
19 (54.29%)
Satış işlemleri:
16 (45.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
30.91 USD
Ortalama zarar:
-47.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-281.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.99 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.11 USD
Maksimum:
535.99 USD (9.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.46% (535.99 USD)
Varlığa göre:
2.50% (125.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|CHFJPY
|5
|GBPUSD
|3
|US30
|3
|USOIL
|3
|ETHUSD
|2
|EURCAD
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|XAGUSD
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-258
|CHFJPY
|-126
|GBPUSD
|102
|US30
|307
|USOIL
|30
|ETHUSD
|-21
|EURCAD
|7
|USDJPY
|2
|USDCHF
|-76
|XAGUSD
|14
|CADCHF
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-84K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|1.4K
|US30
|7.5K
|USOIL
|2.7K
|ETHUSD
|-3.5K
|EURCAD
|100
|USDJPY
|62
|USDCHF
|-1.2K
|XAGUSD
|136
|CADCHF
|25
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +288.58 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +82.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 2
|
SwissquoteLtd-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
QETrade-REAL SERVER
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 4
|
AM-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 46
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
360Capital-Real
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 9
