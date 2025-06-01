SegnaliSezioni
Hendy Halim S Kom

Hendytrades

Hendy Halim S Kom
0 recensioni
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 -54%
InterPanPasifik-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
998
Profit Trade:
511 (51.20%)
Loss Trade:
487 (48.80%)
Best Trade:
1 642.08 USD
Worst Trade:
-444.00 USD
Profitto lordo:
45 471.24 USD (311 582 pips)
Perdita lorda:
-45 117.15 USD (303 233 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (3 226.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 226.04 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
92.98%
Massimo carico di deposito:
41.68%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
593 (59.42%)
Short Trade:
405 (40.58%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
88.98 USD
Perdita media:
-92.64 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 508.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 508.41 USD (9)
Crescita mensile:
-15.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 070.77 USD
Massimale:
4 387.71 USD (73.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.03% (3 216.04 USD)
Per equità:
5.01% (519.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAU 428
OIL 308
GBPJPY 54
GBPUSD/1 53
CHFJPY 29
USDJPY/1 28
GBPAUD 26
EURJPY 15
USDCAD 14
EURAUD 13
GBPCHF 8
AUDUSD/1 6
AUDNZD 4
AUDJPY 4
EURGBP 2
EURUSD/1 2
EURCAD 2
USDCHF/1 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAU -2.1K
OIL 3.2K
GBPJPY 600
GBPUSD/1 -48
CHFJPY -431
USDJPY/1 -946
GBPAUD 221
EURJPY -145
USDCAD 892
EURAUD -500
GBPCHF -83
AUDUSD/1 111
AUDNZD -119
AUDJPY 329
EURGBP -140
EURUSD/1 -127
EURCAD 12
USDCHF/1 -309
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAU -12K
OIL 4.7K
GBPJPY 10K
GBPUSD/1 76
CHFJPY -4.8K
USDJPY/1 -1.3K
GBPAUD 4.8K
EURJPY -1.7K
USDCAD 13K
EURAUD -7.3K
GBPCHF -140
AUDUSD/1 142
AUDNZD -1.9K
AUDJPY 5K
EURGBP -1K
EURUSD/1 -122
EURCAD 198
USDCHF/1 -240
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 642.08 USD
Worst Trade: -444 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3 226.04 USD
Massima perdita consecutiva: -1 508.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InterPanPasifik-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.12 18:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 13:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 12:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 11:03
A large drawdown may occur on the account again
