Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov
0 inceleme
Güvenilirlik
133 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
461
Kârla kapanan işlemler:
412 (89.37%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (10.63%)
En iyi işlem:
793.74 RUB
En kötü işlem:
-6 006.56 RUB
Brüt kâr:
30 691.28 RUB (52 395 pips)
Brüt zarar:
-30 235.67 RUB (50 850 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (7 775.30 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
7 775.30 RUB (82)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
44.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
1 (0.22%)
Satış işlemleri:
460 (99.78%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.99 RUB
Ortalama kâr:
74.49 RUB
Ortalama zarar:
-617.05 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 196.05 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-6 006.56 RUB (1)
Aylık büyüme:
2.67%
Yıllık tahmin:
32.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 261.15 RUB
Maksimum:
21 973.36 RUB (110.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.91% (21 973.36 RUB)
Varlığa göre:
24.91% (30 133.49 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPYrfd 176
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 86
EURGBPrfd 28
GBPUSDrfd 23
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPYrfd -238
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 132
EURGBPrfd -33
GBPUSDrfd 31
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPYrfd -24K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 12K
EURGBPrfd -1.9K
GBPUSDrfd 2.2K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +793.74 RUB
En kötü işlem: -6 007 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 82
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7 775.30 RUB
Maksimum ardışık zarar: -3 196.05 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Просто торгую
İnceleme yok
2025.07.07 08:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 07:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 16:14
Trading operations on the account were performed for only 65 days. This comprises 8.02% of days out of the 810 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 16:14
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.2% of days out of the 810 days of the signal's entire lifetime.
