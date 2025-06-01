SegnaliSezioni
Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov
0 recensioni
Affidabilità
133 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 40%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
461
Profit Trade:
412 (89.37%)
Loss Trade:
49 (10.63%)
Best Trade:
793.74 RUB
Worst Trade:
-6 006.56 RUB
Profitto lordo:
30 691.28 RUB (52 395 pips)
Perdita lorda:
-30 235.67 RUB (50 850 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (7 775.30 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
7 775.30 RUB (82)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
44.42%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
1 (0.22%)
Short Trade:
460 (99.78%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.99 RUB
Profitto medio:
74.49 RUB
Perdita media:
-617.05 RUB
Massime perdite consecutive:
6 (-3 196.05 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-6 006.56 RUB (1)
Crescita mensile:
2.67%
Previsione annuale:
32.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 261.15 RUB
Massimale:
21 973.36 RUB (110.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.91% (21 973.36 RUB)
Per equità:
24.91% (30 133.49 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFJPYrfd 176
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 86
EURGBPrfd 28
GBPUSDrfd 23
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFJPYrfd -238
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 132
EURGBPrfd -33
GBPUSDrfd 31
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFJPYrfd -24K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 12K
EURGBPrfd -1.9K
GBPUSDrfd 2.2K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +793.74 RUB
Worst Trade: -6 007 RUB
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 775.30 RUB
Massima perdita consecutiva: -3 196.05 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Просто торгую
Non ci sono recensioni
2025.07.07 08:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 07:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 16:14
Trading operations on the account were performed for only 65 days. This comprises 8.02% of days out of the 810 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 16:14
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.2% of days out of the 810 days of the signal's entire lifetime.
