Aleksandr Andronov
0 리뷰
143
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 814
이익 거래:
1 335 (73.59%)
손실 거래:
479 (26.41%)
최고의 거래:
2 082.98 RUB
최악의 거래:
-19 472.72 RUB
총 수익:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
총 손실:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
연속 최대 이익:
82 (7 775.30 RUB)
연속 최대 이익:
8 104.04 RUB (31)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
87.14%
최대 입금량:
100.22%
최근 거래:
31 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.85
롱(주식매수):
597 (32.91%)
숏(주식차입매도):
1 217 (67.09%)
수익 요인:
0.68
기대수익:
-46.39 RUB
평균 이익:
133.84 RUB
평균 손실:
-548.70 RUB
연속 최대 손실:
12 (-17 758.20 RUB)
연속 최대 손실:
-28 351.33 RUB (4)
월별 성장률:
-44.03%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
84 092.21 RUB
최대한의:
98 804.42 RUB (498.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.53% (98 044.67 RUB)
자본금별:
48.99% (31 396.91 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDrfd 1316
CHFJPYrfd 186
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 106
EURGBPrfd 30
GBPUSDrfd 25
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
#DELL 1
EURUSDrfd 1
AUDNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDrfd -1K
CHFJPYrfd -543
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 62
EURGBPrfd -32
GBPUSDrfd 35
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
#DELL 0
EURUSDrfd 0
AUDNZDrfd -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDrfd -78K
CHFJPYrfd -56K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 4.9K
EURGBPrfd -1.8K
GBPUSDrfd 2.5K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
#DELL 0
EURUSDrfd -17
AUDNZDrfd -195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 082.98 RUB
최악의 거래: -19 473 RUB
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +7 775.30 RUB
연속 최대 손실: -17 758.20 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Просто торгую
리뷰 없음
2026.01.07 09:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
