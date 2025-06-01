- 成長
トレード:
1 814
利益トレード:
1 335 (73.59%)
損失トレード:
479 (26.41%)
ベストトレード:
2 082.98 RUB
最悪のトレード:
-19 472.72 RUB
総利益:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
総損失:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
最大連続の勝ち:
82 (7 775.30 RUB)
最大連続利益:
8 104.04 RUB (31)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
94.31%
最大入金額:
100.22%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.85
長いトレード:
597 (32.91%)
短いトレード:
1 217 (67.09%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-46.39 RUB
平均利益:
133.84 RUB
平均損失:
-548.70 RUB
最大連続の負け:
12 (-17 758.20 RUB)
最大連続損失:
-28 351.33 RUB (4)
月間成長:
-61.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
84 092.21 RUB
最大の:
98 804.42 RUB (498.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.53% (98 044.67 RUB)
エクイティによる:
48.99% (31 396.91 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|1316
|CHFJPYrfd
|186
|EURAUDrfd
|107
|EURCADrfd
|106
|EURGBPrfd
|30
|GBPUSDrfd
|25
|EURJPYrfd
|22
|USDCADrfd
|15
|AUDCADrfd
|4
|#DELL
|1
|EURUSDrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDrfd
|-1K
|CHFJPYrfd
|-543
|EURAUDrfd
|100
|EURCADrfd
|62
|EURGBPrfd
|-32
|GBPUSDrfd
|35
|EURJPYrfd
|10
|USDCADrfd
|6
|AUDCADrfd
|1
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|0
|AUDNZDrfd
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDrfd
|-78K
|CHFJPYrfd
|-56K
|EURAUDrfd
|11K
|EURCADrfd
|4.9K
|EURGBPrfd
|-1.8K
|GBPUSDrfd
|2.5K
|EURJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|612
|AUDCADrfd
|99
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|-17
|AUDNZDrfd
|-195
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Просто торгую
レビューなし
