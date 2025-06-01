シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aleksandr Andronov
Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov
レビュー0件
143週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 814
利益トレード:
1 335 (73.59%)
損失トレード:
479 (26.41%)
ベストトレード:
2 082.98 RUB
最悪のトレード:
-19 472.72 RUB
総利益:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
総損失:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
最大連続の勝ち:
82 (7 775.30 RUB)
最大連続利益:
8 104.04 RUB (31)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
94.31%
最大入金額:
100.22%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.85
長いトレード:
597 (32.91%)
短いトレード:
1 217 (67.09%)
プロフィットファクター:
0.68
期待されたペイオフ:
-46.39 RUB
平均利益:
133.84 RUB
平均損失:
-548.70 RUB
最大連続の負け:
12 (-17 758.20 RUB)
最大連続損失:
-28 351.33 RUB (4)
月間成長:
-61.08%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
84 092.21 RUB
最大の:
98 804.42 RUB (498.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.53% (98 044.67 RUB)
エクイティによる:
48.99% (31 396.91 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDrfd 1316
CHFJPYrfd 186
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 106
EURGBPrfd 30
GBPUSDrfd 25
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
#DELL 1
EURUSDrfd 1
AUDNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDrfd -1K
CHFJPYrfd -543
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 62
EURGBPrfd -32
GBPUSDrfd 35
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
#DELL 0
EURUSDrfd 0
AUDNZDrfd -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDrfd -78K
CHFJPYrfd -56K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 4.9K
EURGBPrfd -1.8K
GBPUSDrfd 2.5K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
#DELL 0
EURUSDrfd -17
AUDNZDrfd -195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 082.98 RUB
最悪のトレード: -19 473 RUB
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7 775.30 RUB
最大連続損失: -17 758.20 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Просто торгую
レビューなし
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Aleksandr Andronov
30 USD/月
-61%
0
0
USD
0
RUB
143
0%
1 814
73%
94%
0.67
-46.39
RUB
76%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください