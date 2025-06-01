信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Aleksandr Andronov
Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov
0条评论
143
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 814
盈利交易:
1 335 (73.59%)
亏损交易:
479 (26.41%)
最好交易:
2 082.98 RUB
最差交易:
-19 472.72 RUB
毛利:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
毛利亏损:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
最大连续赢利:
82 (7 775.30 RUB)
最大连续盈利:
8 104.04 RUB (31)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
94.31%
最大入金加载:
100.22%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.85
长期交易:
597 (32.91%)
短期交易:
1 217 (67.09%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-46.39 RUB
平均利润:
133.84 RUB
平均损失:
-548.70 RUB
最大连续失误:
12 (-17 758.20 RUB)
最大连续亏损:
-28 351.33 RUB (4)
每月增长:
-61.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
84 092.21 RUB
最大值:
98 804.42 RUB (498.70%)
相对跌幅:
结余:
75.53% (98 044.67 RUB)
净值:
48.99% (31 396.91 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDrfd 1316
CHFJPYrfd 186
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 106
EURGBPrfd 30
GBPUSDrfd 25
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
#DELL 1
EURUSDrfd 1
AUDNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDrfd -1K
CHFJPYrfd -543
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 62
EURGBPrfd -32
GBPUSDrfd 35
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
#DELL 0
EURUSDrfd 0
AUDNZDrfd -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDrfd -78K
CHFJPYrfd -56K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 4.9K
EURGBPrfd -1.8K
GBPUSDrfd 2.5K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
#DELL 0
EURUSDrfd -17
AUDNZDrfd -195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 082.98 RUB
最差交易: -19 473 RUB
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7 775.30 RUB
最大连续亏损: -17 758.20 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Просто торгую
没有评论
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Aleksandr Andronov
每月30 USD
-61%
0
0
USD
0
RUB
143
0%
1 814
73%
94%
0.67
-46.39
RUB
76%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载