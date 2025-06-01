- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 814
盈利交易:
1 335 (73.59%)
亏损交易:
479 (26.41%)
最好交易:
2 082.98 RUB
最差交易:
-19 472.72 RUB
毛利:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
毛利亏损:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
最大连续赢利:
82 (7 775.30 RUB)
最大连续盈利:
8 104.04 RUB (31)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
94.31%
最大入金加载:
100.22%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.85
长期交易:
597 (32.91%)
短期交易:
1 217 (67.09%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-46.39 RUB
平均利润:
133.84 RUB
平均损失:
-548.70 RUB
最大连续失误:
12 (-17 758.20 RUB)
最大连续亏损:
-28 351.33 RUB (4)
每月增长:
-61.08%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
84 092.21 RUB
最大值:
98 804.42 RUB (498.70%)
相对跌幅:
结余:
75.53% (98 044.67 RUB)
净值:
48.99% (31 396.91 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|1316
|CHFJPYrfd
|186
|EURAUDrfd
|107
|EURCADrfd
|106
|EURGBPrfd
|30
|GBPUSDrfd
|25
|EURJPYrfd
|22
|USDCADrfd
|15
|AUDCADrfd
|4
|#DELL
|1
|EURUSDrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|-1K
|CHFJPYrfd
|-543
|EURAUDrfd
|100
|EURCADrfd
|62
|EURGBPrfd
|-32
|GBPUSDrfd
|35
|EURJPYrfd
|10
|USDCADrfd
|6
|AUDCADrfd
|1
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|0
|AUDNZDrfd
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|-78K
|CHFJPYrfd
|-56K
|EURAUDrfd
|11K
|EURCADrfd
|4.9K
|EURGBPrfd
|-1.8K
|GBPUSDrfd
|2.5K
|EURJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|612
|AUDCADrfd
|99
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|-17
|AUDNZDrfd
|-195
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 082.98 RUB
最差交易: -19 473 RUB
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7 775.30 RUB
最大连续亏损: -17 758.20 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Просто торгую
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-61%
0
0
USD
USD
0
RUB
RUB
143
0%
1 814
73%
94%
0.67
-46.39
RUB
RUB
76%
1:40