Aleksandr Andronov
143 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 814
Negociações com lucro:
1 335 (73.59%)
Negociações com perda:
479 (26.41%)
Melhor negociação:
2 082.98 RUB
Pior negociação:
-19 472.72 RUB
Lucro bruto:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
Perda bruta:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (7 775.30 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
8 104.04 RUB (31)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
94.31%
Depósito máximo carregado:
100.22%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.85
Negociações longas:
597 (32.91%)
Negociações curtas:
1 217 (67.09%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-46.39 RUB
Lucro médio:
133.84 RUB
Perda média:
-548.70 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-17 758.20 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-28 351.33 RUB (4)
Crescimento mensal:
-61.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84 092.21 RUB
Máximo:
98 804.42 RUB (498.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.53% (98 044.67 RUB)
Pelo Capital Líquido:
48.99% (31 396.91 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDrfd 1316
CHFJPYrfd 186
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 106
EURGBPrfd 30
GBPUSDrfd 25
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
#DELL 1
EURUSDrfd 1
AUDNZDrfd 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDrfd -1K
CHFJPYrfd -543
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 62
EURGBPrfd -32
GBPUSDrfd 35
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
#DELL 0
EURUSDrfd 0
AUDNZDrfd -1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDrfd -78K
CHFJPYrfd -56K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 4.9K
EURGBPrfd -1.8K
GBPUSDrfd 2.5K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
#DELL 0
EURUSDrfd -17
AUDNZDrfd -195
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 082.98 RUB
Pior negociação: -19 473 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7 775.30 RUB
Máxima perda consecutiva: -17 758.20 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Просто торгую
Sem comentários
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Aleksandr Andronov
30 USD por mês
-61%
0
0
USD
0
RUB
143
0%
1 814
73%
94%
0.67
-46.39
RUB
76%
1:40
