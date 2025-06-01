- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 814
Negociações com lucro:
1 335 (73.59%)
Negociações com perda:
479 (26.41%)
Melhor negociação:
2 082.98 RUB
Pior negociação:
-19 472.72 RUB
Lucro bruto:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
Perda bruta:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
82 (7 775.30 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
8 104.04 RUB (31)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
94.31%
Depósito máximo carregado:
100.22%
Último negócio:
20 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.85
Negociações longas:
597 (32.91%)
Negociações curtas:
1 217 (67.09%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-46.39 RUB
Lucro médio:
133.84 RUB
Perda média:
-548.70 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-17 758.20 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-28 351.33 RUB (4)
Crescimento mensal:
-61.08%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84 092.21 RUB
Máximo:
98 804.42 RUB (498.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.53% (98 044.67 RUB)
Pelo Capital Líquido:
48.99% (31 396.91 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|1316
|CHFJPYrfd
|186
|EURAUDrfd
|107
|EURCADrfd
|106
|EURGBPrfd
|30
|GBPUSDrfd
|25
|EURJPYrfd
|22
|USDCADrfd
|15
|AUDCADrfd
|4
|#DELL
|1
|EURUSDrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDrfd
|-1K
|CHFJPYrfd
|-543
|EURAUDrfd
|100
|EURCADrfd
|62
|EURGBPrfd
|-32
|GBPUSDrfd
|35
|EURJPYrfd
|10
|USDCADrfd
|6
|AUDCADrfd
|1
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|0
|AUDNZDrfd
|-1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDrfd
|-78K
|CHFJPYrfd
|-56K
|EURAUDrfd
|11K
|EURCADrfd
|4.9K
|EURGBPrfd
|-1.8K
|GBPUSDrfd
|2.5K
|EURJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|612
|AUDCADrfd
|99
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|-17
|AUDNZDrfd
|-195
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 082.98 RUB
Pior negociação: -19 473 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7 775.30 RUB
Máxima perda consecutiva: -17 758.20 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Просто торгую
Sem comentários
