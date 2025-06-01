SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Aleksandr Andronov
Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov
0 avis
Fiabilité
133 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 40%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
459
Bénéfice trades:
410 (89.32%)
Perte trades:
49 (10.68%)
Meilleure transaction:
793.74 RUB
Pire transaction:
-6 006.56 RUB
Bénéfice brut:
30 610.61 RUB (52 250 pips)
Perte brute:
-30 235.67 RUB (50 850 pips)
Gains consécutifs maximales:
80 (7 694.63 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
7 694.63 RUB (80)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
44.42%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
1 (0.22%)
Courts trades:
458 (99.78%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.82 RUB
Bénéfice moyen:
74.66 RUB
Perte moyenne:
-617.05 RUB
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 196.05 RUB)
Perte consécutive maximale:
-6 006.56 RUB (1)
Croissance mensuelle:
3.16%
Prévision annuelle:
38.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 261.15 RUB
Maximal:
21 973.36 RUB (110.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.91% (21 973.36 RUB)
Par fonds propres:
24.91% (30 133.49 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPYrfd 174
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 86
EURGBPrfd 28
GBPUSDrfd 23
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPYrfd -240
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 132
EURGBPrfd -33
GBPUSDrfd 31
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPYrfd -25K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 12K
EURGBPrfd -1.9K
GBPUSDrfd 2.2K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +793.74 RUB
Pire transaction: -6 007 RUB
Gains consécutifs maximales: 80
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +7 694.63 RUB
Perte consécutive maximale: -3 196.05 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Просто торгую
Aucun avis
2025.07.07 08:15
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.07 07:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 16:14
Trading operations on the account were performed for only 65 days. This comprises 8.02% of days out of the 810 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 16:14
80% of trades performed within 34 days. This comprises 4.2% of days out of the 810 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Aleksandr Andronov
30 USD par mois
40%
0
0
USD
134K
RUB
133
0%
459
89%
100%
1.01
0.82
RUB
25%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.