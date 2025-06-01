SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Aleksandr Andronov
Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov
0 comentarios
143 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 814
Transacciones Rentables:
1 335 (73.59%)
Transacciones Irrentables:
479 (26.41%)
Mejor transacción:
2 082.98 RUB
Peor transacción:
-19 472.72 RUB
Beneficio Bruto:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
Pérdidas Brutas:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
82 (7 775.30 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
8 104.04 RUB (31)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
94.31%
Carga máxima del depósito:
100.22%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.85
Transacciones Largas:
597 (32.91%)
Transacciones Cortas:
1 217 (67.09%)
Factor de Beneficio:
0.68
Beneficio Esperado:
-46.39 RUB
Beneficio medio:
133.84 RUB
Pérdidas medias:
-548.70 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-17 758.20 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28 351.33 RUB (4)
Crecimiento al mes:
-61.08%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
84 092.21 RUB
Máxima:
98 804.42 RUB (498.70%)
Reducción relativa:
De balance:
75.53% (98 044.67 RUB)
De fondos:
48.99% (31 396.91 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDrfd 1316
CHFJPYrfd 186
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 106
EURGBPrfd 30
GBPUSDrfd 25
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
#DELL 1
EURUSDrfd 1
AUDNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDrfd -1K
CHFJPYrfd -543
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 62
EURGBPrfd -32
GBPUSDrfd 35
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
#DELL 0
EURUSDrfd 0
AUDNZDrfd -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDrfd -78K
CHFJPYrfd -56K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 4.9K
EURGBPrfd -1.8K
GBPUSDrfd 2.5K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
#DELL 0
EURUSDrfd -17
AUDNZDrfd -195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 082.98 RUB
Peor transacción: -19 473 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7 775.30 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -17 758.20 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Просто торгую
No hay comentarios
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Aleksandr Andronov
30 USD al mes
-61%
0
0
USD
0
RUB
143
0%
1 814
73%
94%
0.67
-46.39
RUB
76%
1:40
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.