- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 814
Прибыльных трейдов:
1 335 (73.59%)
Убыточных трейдов:
479 (26.41%)
Лучший трейд:
2 082.98 RUB
Худший трейд:
-19 472.72 RUB
Общая прибыль:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
Общий убыток:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (7 775.30 RUB)
Макс. прибыль в серии:
8 104.04 RUB (31)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
94.31%
Макс. загрузка депозита:
100.22%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.85
Длинных трейдов:
597 (32.91%)
Коротких трейдов:
1 217 (67.09%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-46.39 RUB
Средняя прибыль:
133.84 RUB
Средний убыток:
-548.70 RUB
Макс. серия проигрышей:
12 (-17 758.20 RUB)
Макс. убыток в серии:
-28 351.33 RUB (4)
Прирост в месяц:
-61.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84 092.21 RUB
Максимальная:
98 804.42 RUB (498.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.53% (98 044.67 RUB)
По эквити:
48.99% (31 396.91 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|1316
|CHFJPYrfd
|186
|EURAUDrfd
|107
|EURCADrfd
|106
|EURGBPrfd
|30
|GBPUSDrfd
|25
|EURJPYrfd
|22
|USDCADrfd
|15
|AUDCADrfd
|4
|#DELL
|1
|EURUSDrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|-1K
|CHFJPYrfd
|-543
|EURAUDrfd
|100
|EURCADrfd
|62
|EURGBPrfd
|-32
|GBPUSDrfd
|35
|EURJPYrfd
|10
|USDCADrfd
|6
|AUDCADrfd
|1
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|0
|AUDNZDrfd
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|-78K
|CHFJPYrfd
|-56K
|EURAUDrfd
|11K
|EURCADrfd
|4.9K
|EURGBPrfd
|-1.8K
|GBPUSDrfd
|2.5K
|EURJPYrfd
|1.2K
|USDCADrfd
|612
|AUDCADrfd
|99
|#DELL
|0
|EURUSDrfd
|-17
|AUDNZDrfd
|-195
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 082.98 RUB
Худший трейд: -19 473 RUB
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7 775.30 RUB
Макс. убыток в серии: -17 758.20 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Просто торгую
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
USD
0
RUB
RUB
143
0%
1 814
73%
94%
0.67
-46.39
RUB
RUB
76%
1:40