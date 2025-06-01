СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Aleksandr Andronov
Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov

Aleksandr Andronov
0 отзывов
143 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 814
Прибыльных трейдов:
1 335 (73.59%)
Убыточных трейдов:
479 (26.41%)
Лучший трейд:
2 082.98 RUB
Худший трейд:
-19 472.72 RUB
Общая прибыль:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
Общий убыток:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
82 (7 775.30 RUB)
Макс. прибыль в серии:
8 104.04 RUB (31)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
94.31%
Макс. загрузка депозита:
100.22%
Последний трейд:
17 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.85
Длинных трейдов:
597 (32.91%)
Коротких трейдов:
1 217 (67.09%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-46.39 RUB
Средняя прибыль:
133.84 RUB
Средний убыток:
-548.70 RUB
Макс. серия проигрышей:
12 (-17 758.20 RUB)
Макс. убыток в серии:
-28 351.33 RUB (4)
Прирост в месяц:
-61.08%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84 092.21 RUB
Максимальная:
98 804.42 RUB (498.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.53% (98 044.67 RUB)
По эквити:
48.99% (31 396.91 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 1316
CHFJPYrfd 186
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 106
EURGBPrfd 30
GBPUSDrfd 25
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
#DELL 1
EURUSDrfd 1
AUDNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -1K
CHFJPYrfd -543
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 62
EURGBPrfd -32
GBPUSDrfd 35
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
#DELL 0
EURUSDrfd 0
AUDNZDrfd -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -78K
CHFJPYrfd -56K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 4.9K
EURGBPrfd -1.8K
GBPUSDrfd 2.5K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
#DELL 0
EURUSDrfd -17
AUDNZDrfd -195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 082.98 RUB
Худший трейд: -19 473 RUB
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7 775.30 RUB
Макс. убыток в серии: -17 758.20 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Просто торгую
Нет отзывов
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
