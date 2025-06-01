SignaleKategorien
0 Bewertungen
143 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 814
Gewinntrades:
1 335 (73.59%)
Verlusttrades:
479 (26.41%)
Bester Trade:
2 082.98 RUB
Schlechtester Trade:
-19 472.72 RUB
Bruttoprofit:
178 676.22 RUB (237 438 pips)
Bruttoverlust:
-262 826.97 RUB (352 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
82 (7 775.30 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 104.04 RUB (31)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
94.31%
Max deposit load:
100.22%
Letzter Trade:
21 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.85
Long-Positionen:
597 (32.91%)
Short-Positionen:
1 217 (67.09%)
Profit-Faktor:
0.68
Mathematische Gewinnerwartung:
-46.39 RUB
Durchschnittlicher Profit:
133.84 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-548.70 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-17 758.20 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28 351.33 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
-61.08%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
84 092.21 RUB
Maximaler:
98 804.42 RUB (498.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.53% (98 044.67 RUB)
Kapital:
48.99% (31 396.91 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDrfd 1316
CHFJPYrfd 186
EURAUDrfd 107
EURCADrfd 106
EURGBPrfd 30
GBPUSDrfd 25
EURJPYrfd 22
USDCADrfd 15
AUDCADrfd 4
#DELL 1
EURUSDrfd 1
AUDNZDrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDrfd -1K
CHFJPYrfd -543
EURAUDrfd 100
EURCADrfd 62
EURGBPrfd -32
GBPUSDrfd 35
EURJPYrfd 10
USDCADrfd 6
AUDCADrfd 1
#DELL 0
EURUSDrfd 0
AUDNZDrfd -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDrfd -78K
CHFJPYrfd -56K
EURAUDrfd 11K
EURCADrfd 4.9K
EURGBPrfd -1.8K
GBPUSDrfd 2.5K
EURJPYrfd 1.2K
USDCADrfd 612
AUDCADrfd 99
#DELL 0
EURUSDrfd -17
AUDNZDrfd -195
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 082.98 RUB
Schlechtester Trade: -19 473 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 775.30 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17 758.20 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Просто торгую
Keine Bewertungen
2025.12.14 09:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 13:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 16:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 23:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.26 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 09:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
