Radik Nurmukhametov

Gemini

Radik Nurmukhametov
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
75 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (24.24%)
En iyi işlem:
939.99 RUB
En kötü işlem:
-1 881.59 RUB
Brüt kâr:
18 306.60 RUB (11 010 pips)
Brüt zarar:
-7 749.53 RUB (5 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 047.48 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
3 469.75 RUB (7)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
60.33%
Maks. mevduat yükü:
83.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
48 (48.48%)
Satış işlemleri:
51 (51.52%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
106.64 RUB
Ortalama kâr:
244.09 RUB
Ortalama zarar:
-322.90 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-217.71 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-1 881.59 RUB (1)
Aylık büyüme:
4.99%
Yıllık tahmin:
64.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.37 RUB
Maksimum:
1 881.59 RUB (10.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (1 170.10 RUB)
Varlığa göre:
25.06% (5 395.05 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSDrfd 64
EURUSDrfd 35
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSDrfd 155
EURUSDrfd 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSDrfd 5.2K
EURUSDrfd 621
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +939.99 RUB
En kötü işlem: -1 882 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 047.48 RUB
Maksimum ardışık zarar: -217.71 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
İnceleme yok
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
