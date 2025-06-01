- Büyüme
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
75 (75.75%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (24.24%)
En iyi işlem:
939.99 RUB
En kötü işlem:
-1 881.59 RUB
Brüt kâr:
18 306.60 RUB (11 010 pips)
Brüt zarar:
-7 749.53 RUB (5 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 047.48 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
3 469.75 RUB (7)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
60.33%
Maks. mevduat yükü:
83.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
48 (48.48%)
Satış işlemleri:
51 (51.52%)
Kâr faktörü:
2.36
Beklenen getiri:
106.64 RUB
Ortalama kâr:
244.09 RUB
Ortalama zarar:
-322.90 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-217.71 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-1 881.59 RUB (1)
Aylık büyüme:
4.99%
Yıllık tahmin:
64.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.37 RUB
Maksimum:
1 881.59 RUB (10.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.44% (1 170.10 RUB)
Varlığa göre:
25.06% (5 395.05 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|64
|EURUSDrfd
|35
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSDrfd
|155
|EURUSDrfd
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSDrfd
|5.2K
|EURUSDrfd
|621
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +939.99 RUB
En kötü işlem: -1 882 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 047.48 RUB
Maksimum ardışık zarar: -217.71 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
21%
0
0
USD
USD
168K
RUB
RUB
18
100%
99
75%
60%
2.36
106.64
RUB
RUB
25%
1:40