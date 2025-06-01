シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Couple
Radik Nurmukhametov

Couple

Radik Nurmukhametov
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
184
利益トレード:
130 (70.65%)
損失トレード:
54 (29.35%)
ベストトレード:
2 622.60 RUB
最悪のトレード:
-2 436.19 RUB
総利益:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
総損失:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
最大連続の勝ち:
8 (4 848.29 RUB)
最大連続利益:
4 848.29 RUB (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
67.06%
最大入金額:
83.72%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.47
長いトレード:
81 (44.02%)
短いトレード:
103 (55.98%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
90.20 RUB
平均利益:
335.06 RUB
平均損失:
-499.27 RUB
最大連続の負け:
9 (-4 512.41 RUB)
最大連続損失:
-7 656.53 RUB (4)
月間成長:
-3.12%
年間予想:
-37.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.37 RUB
最大の:
11 302.65 RUB (32.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.67% (11 302.65 RUB)
エクイティによる:
25.06% (5 395.05 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDUSDrfd 93
EURUSDrfd 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDUSDrfd 110
EURUSDrfd 165
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDUSDrfd 4.1K
EURUSDrfd 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 622.60 RUB
最悪のトレード: -2 436 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4 848.29 RUB
最大連続損失: -4 512.41 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
レビューなし
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
