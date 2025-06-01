- 成長
トレード:
184
利益トレード:
130 (70.65%)
損失トレード:
54 (29.35%)
ベストトレード:
2 622.60 RUB
最悪のトレード:
-2 436.19 RUB
総利益:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
総損失:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
最大連続の勝ち:
8 (4 848.29 RUB)
最大連続利益:
4 848.29 RUB (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
67.06%
最大入金額:
83.72%
最近のトレード:
11 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.47
長いトレード:
81 (44.02%)
短いトレード:
103 (55.98%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
90.20 RUB
平均利益:
335.06 RUB
平均損失:
-499.27 RUB
最大連続の負け:
9 (-4 512.41 RUB)
最大連続損失:
-7 656.53 RUB (4)
月間成長:
-3.12%
年間予想:
-37.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.37 RUB
最大の:
11 302.65 RUB (32.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.67% (11 302.65 RUB)
エクイティによる:
25.06% (5 395.05 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|93
|EURUSDrfd
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSDrfd
|110
|EURUSDrfd
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSDrfd
|4.1K
|EURUSDrfd
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 622.60 RUB
最悪のトレード: -2 436 RUB
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4 848.29 RUB
最大連続損失: -4 512.41 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
レビューなし
