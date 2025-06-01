- 자본
트레이드:
184
이익 거래:
130 (70.65%)
손실 거래:
54 (29.35%)
최고의 거래:
2 622.60 RUB
최악의 거래:
-2 436.19 RUB
총 수익:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
총 손실:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
연속 최대 이익:
8 (4 848.29 RUB)
연속 최대 이익:
4 848.29 RUB (8)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
61.59%
최대 입금량:
83.72%
최근 거래:
21 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.47
롱(주식매수):
81 (44.02%)
숏(주식차입매도):
103 (55.98%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
90.20 RUB
평균 이익:
335.06 RUB
평균 손실:
-499.27 RUB
연속 최대 손실:
9 (-4 512.41 RUB)
연속 최대 손실:
-7 656.53 RUB (4)
월별 성장률:
-0.46%
연간 예측:
-5.58%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.37 RUB
최대한의:
11 302.65 RUB (32.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.67% (11 302.65 RUB)
자본금별:
25.06% (5 395.05 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|93
|EURUSDrfd
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSDrfd
|110
|EURUSDrfd
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSDrfd
|4.1K
|EURUSDrfd
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD (c 10/01/2026 добавлен символ GBPUSD) c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
리뷰 없음
