- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
184
盈利交易:
130 (70.65%)
亏损交易:
54 (29.35%)
最好交易:
2 622.60 RUB
最差交易:
-2 436.19 RUB
毛利:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
毛利亏损:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
最大连续赢利:
8 (4 848.29 RUB)
最大连续盈利:
4 848.29 RUB (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
67.06%
最大入金加载:
83.72%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.47
长期交易:
81 (44.02%)
短期交易:
103 (55.98%)
利润因子:
1.62
预期回报:
90.20 RUB
平均利润:
335.06 RUB
平均损失:
-499.27 RUB
最大连续失误:
9 (-4 512.41 RUB)
最大连续亏损:
-7 656.53 RUB (4)
每月增长:
-3.12%
年度预测:
-37.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
35.37 RUB
最大值:
11 302.65 RUB (32.90%)
相对跌幅:
结余:
6.67% (11 302.65 RUB)
净值:
25.06% (5 395.05 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|93
|EURUSDrfd
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSDrfd
|110
|EURUSDrfd
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSDrfd
|4.1K
|EURUSDrfd
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 622.60 RUB
最差交易: -2 436 RUB
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4 848.29 RUB
最大连续亏损: -4 512.41 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
144K
RUB
RUB
30
100%
184
70%
67%
1.61
90.20
RUB
RUB
25%
1:40