信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Couple
Radik Nurmukhametov

Couple

Radik Nurmukhametov
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
184
盈利交易:
130 (70.65%)
亏损交易:
54 (29.35%)
最好交易:
2 622.60 RUB
最差交易:
-2 436.19 RUB
毛利:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
毛利亏损:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
最大连续赢利:
8 (4 848.29 RUB)
最大连续盈利:
4 848.29 RUB (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
67.06%
最大入金加载:
83.72%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.47
长期交易:
81 (44.02%)
短期交易:
103 (55.98%)
利润因子:
1.62
预期回报:
90.20 RUB
平均利润:
335.06 RUB
平均损失:
-499.27 RUB
最大连续失误:
9 (-4 512.41 RUB)
最大连续亏损:
-7 656.53 RUB (4)
每月增长:
-3.12%
年度预测:
-37.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
35.37 RUB
最大值:
11 302.65 RUB (32.90%)
相对跌幅:
结余:
6.67% (11 302.65 RUB)
净值:
25.06% (5 395.05 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSDrfd 93
EURUSDrfd 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSDrfd 110
EURUSDrfd 165
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSDrfd 4.1K
EURUSDrfd 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 622.60 RUB
最差交易: -2 436 RUB
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4 848.29 RUB
最大连续亏损: -4 512.41 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
没有评论
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
