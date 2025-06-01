- Incremento
Total de Trades:
184
Transacciones Rentables:
130 (70.65%)
Transacciones Irrentables:
54 (29.35%)
Mejor transacción:
2 622.60 RUB
Peor transacción:
-2 436.19 RUB
Beneficio Bruto:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (4 848.29 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
4 848.29 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
67.06%
Carga máxima del depósito:
83.72%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.47
Transacciones Largas:
81 (44.02%)
Transacciones Cortas:
103 (55.98%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
90.20 RUB
Beneficio medio:
335.06 RUB
Pérdidas medias:
-499.27 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-4 512.41 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 656.53 RUB (4)
Crecimiento al mes:
-3.12%
Pronóstico anual:
-37.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.37 RUB
Máxima:
11 302.65 RUB (32.90%)
Reducción relativa:
De balance:
6.67% (11 302.65 RUB)
De fondos:
25.06% (5 395.05 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|93
|EURUSDrfd
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSDrfd
|110
|EURUSDrfd
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSDrfd
|4.1K
|EURUSDrfd
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +2 622.60 RUB
Peor transacción: -2 436 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4 848.29 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 512.41 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
No hay comentarios
