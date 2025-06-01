SeñalesSecciones
Radik Nurmukhametov

Couple

Radik Nurmukhametov
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
184
Transacciones Rentables:
130 (70.65%)
Transacciones Irrentables:
54 (29.35%)
Mejor transacción:
2 622.60 RUB
Peor transacción:
-2 436.19 RUB
Beneficio Bruto:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (4 848.29 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
4 848.29 RUB (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
67.06%
Carga máxima del depósito:
83.72%
Último trade:
9 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.47
Transacciones Largas:
81 (44.02%)
Transacciones Cortas:
103 (55.98%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
90.20 RUB
Beneficio medio:
335.06 RUB
Pérdidas medias:
-499.27 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-4 512.41 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 656.53 RUB (4)
Crecimiento al mes:
-3.12%
Pronóstico anual:
-37.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.37 RUB
Máxima:
11 302.65 RUB (32.90%)
Reducción relativa:
De balance:
6.67% (11 302.65 RUB)
De fondos:
25.06% (5 395.05 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSDrfd 93
EURUSDrfd 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSDrfd 110
EURUSDrfd 165
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSDrfd 4.1K
EURUSDrfd 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 622.60 RUB
Peor transacción: -2 436 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +4 848.29 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 512.41 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
