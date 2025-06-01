- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
130 (70.65%)
Убыточных трейдов:
54 (29.35%)
Лучший трейд:
2 622.60 RUB
Худший трейд:
-2 436.19 RUB
Общая прибыль:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Общий убыток:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4 848.29 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 848.29 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
67.06%
Макс. загрузка депозита:
83.72%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
81 (44.02%)
Коротких трейдов:
103 (55.98%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
90.20 RUB
Средняя прибыль:
335.06 RUB
Средний убыток:
-499.27 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-4 512.41 RUB)
Макс. убыток в серии:
-7 656.53 RUB (4)
Прирост в месяц:
-3.12%
Годовой прогноз:
-37.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.37 RUB
Максимальная:
11 302.65 RUB (32.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.67% (11 302.65 RUB)
По эквити:
25.06% (5 395.05 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|93
|EURUSDrfd
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSDrfd
|110
|EURUSDrfd
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSDrfd
|4.1K
|EURUSDrfd
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 622.60 RUB
Худший трейд: -2 436 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 848.29 RUB
Макс. убыток в серии: -4 512.41 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
144K
RUB
RUB
30
100%
184
70%
67%
1.61
90.20
RUB
RUB
25%
1:40