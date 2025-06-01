СигналыРазделы
Radik Nurmukhametov

Couple

Radik Nurmukhametov
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
184
Прибыльных трейдов:
130 (70.65%)
Убыточных трейдов:
54 (29.35%)
Лучший трейд:
2 622.60 RUB
Худший трейд:
-2 436.19 RUB
Общая прибыль:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Общий убыток:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (4 848.29 RUB)
Макс. прибыль в серии:
4 848.29 RUB (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
67.06%
Макс. загрузка депозита:
83.72%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
81 (44.02%)
Коротких трейдов:
103 (55.98%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
90.20 RUB
Средняя прибыль:
335.06 RUB
Средний убыток:
-499.27 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-4 512.41 RUB)
Макс. убыток в серии:
-7 656.53 RUB (4)
Прирост в месяц:
-3.12%
Годовой прогноз:
-37.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.37 RUB
Максимальная:
11 302.65 RUB (32.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.67% (11 302.65 RUB)
По эквити:
25.06% (5 395.05 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDrfd 93
EURUSDrfd 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDrfd 110
EURUSDrfd 165
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDrfd 4.1K
EURUSDrfd 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 622.60 RUB
Худший трейд: -2 436 RUB
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 848.29 RUB
Макс. убыток в серии: -4 512.41 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
