Radik Nurmukhametov

Gemini

Radik Nurmukhametov
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
75 (75.75%)
Perte trades:
24 (24.24%)
Meilleure transaction:
939.99 RUB
Pire transaction:
-1 881.59 RUB
Bénéfice brut:
18 306.60 RUB (11 010 pips)
Perte brute:
-7 749.53 RUB (5 152 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 047.48 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
3 469.75 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
59.32%
Charge de dépôt maximale:
83.72%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.61
Longs trades:
48 (48.48%)
Courts trades:
51 (51.52%)
Facteur de profit:
2.36
Rendement attendu:
106.64 RUB
Bénéfice moyen:
244.09 RUB
Perte moyenne:
-322.90 RUB
Pertes consécutives maximales:
3 (-217.71 RUB)
Perte consécutive maximale:
-1 881.59 RUB (1)
Croissance mensuelle:
4.99%
Prévision annuelle:
64.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.37 RUB
Maximal:
1 881.59 RUB (10.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.44% (1 170.10 RUB)
Par fonds propres:
25.06% (5 395.05 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDrfd 64
EURUSDrfd 35
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDrfd 155
EURUSDrfd 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDrfd 5.2K
EURUSDrfd 621
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +939.99 RUB
Pire transaction: -1 882 RUB
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 047.48 RUB
Perte consécutive maximale: -217.71 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
Aucun avis
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
