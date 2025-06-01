SinaisSeções
Radik Nurmukhametov

Couple

Radik Nurmukhametov
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
184
Negociações com lucro:
130 (70.65%)
Negociações com perda:
54 (29.35%)
Melhor negociação:
2 622.60 RUB
Pior negociação:
-2 436.19 RUB
Lucro bruto:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Perda bruta:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4 848.29 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
4 848.29 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
67.06%
Depósito máximo carregado:
83.72%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.47
Negociações longas:
81 (44.02%)
Negociações curtas:
103 (55.98%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
90.20 RUB
Lucro médio:
335.06 RUB
Perda média:
-499.27 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-4 512.41 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-7 656.53 RUB (4)
Crescimento mensal:
-3.12%
Previsão anual:
-37.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.37 RUB
Máximo:
11 302.65 RUB (32.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.67% (11 302.65 RUB)
Pelo Capital Líquido:
25.06% (5 395.05 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDUSDrfd 93
EURUSDrfd 91
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDUSDrfd 110
EURUSDrfd 165
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDUSDrfd 4.1K
EURUSDrfd 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 622.60 RUB
Pior negociação: -2 436 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 848.29 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 512.41 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
Sem comentários
2025.12.23 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 20:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 22:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.01 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
