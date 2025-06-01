- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
184
Negociações com lucro:
130 (70.65%)
Negociações com perda:
54 (29.35%)
Melhor negociação:
2 622.60 RUB
Pior negociação:
-2 436.19 RUB
Lucro bruto:
43 557.58 RUB (21 914 pips)
Perda bruta:
-26 960.84 RUB (13 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (4 848.29 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
4 848.29 RUB (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
67.06%
Depósito máximo carregado:
83.72%
Último negócio:
10 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.47
Negociações longas:
81 (44.02%)
Negociações curtas:
103 (55.98%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
90.20 RUB
Lucro médio:
335.06 RUB
Perda média:
-499.27 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-4 512.41 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-7 656.53 RUB (4)
Crescimento mensal:
-3.12%
Previsão anual:
-37.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.37 RUB
Máximo:
11 302.65 RUB (32.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.67% (11 302.65 RUB)
Pelo Capital Líquido:
25.06% (5 395.05 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSDrfd
|93
|EURUSDrfd
|91
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSDrfd
|110
|EURUSDrfd
|165
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSDrfd
|4.1K
|EURUSDrfd
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 622.60 RUB
Pior negociação: -2 436 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 848.29 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 512.41 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Полностью автоматическая работа эксперта. Открытие позиций от уровней поддержки или сопротивления. Робот торгует по символам AUDUSD и EURUSD c уровнями убытка и прибыли в размере рассчитываемой по уровню фибоначчи от средне-суточного размера движения цены инструмента. В случае движения цены в противоположном направлении, открываются новые позиции для закрытия в безубыток.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
25%
0
0
USD
USD
144K
RUB
RUB
30
100%
184
70%
67%
1.61
90.20
RUB
RUB
25%
1:40